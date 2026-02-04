Victor Negrescu acuză tăcerea PNL după ce un primar liberal a spus că „oamenii care nu muncesc nu merită să trăiască”

Reacție virulentă a europarlamentarului Victor Negrescu pe contul său de socializare, în care critică dur lipsa de reacție a PNL, după ce un primar liberal a spus că „cei care nu muncesc nu merită să trăiască”.

În opinia lui Negrescu, tăcerea partidului este o problemă profundă de valori și nu una de comunicare politică.

„Sunt momente în care tăcerea spune mai mult decât orice declarație”, scrie Victor Negrescu, subliniind că, la câteva zile de la afirmația catalogată drept „profund inumană”, PNL nu a oferit „nicio delimitare, nicio scuză, nicio măsură”.

„Înainte să vorbim despre muncă ar trebui să vorbim despre oameni”

Potrivit europarlamentarului, problema nu este doar declarația în sine, ci lipsa unei reacții ferme din partea conducerii partidului.

„Și asta este problema reală. Pentru că, înainte să vorbim despre „muncă”, ar trebui să vorbim despre oameni”, afirmă Negrescu.

Cine sunt „cei care nu muncesc”

Victor Negrescu atrage atenția că discursul acesta care reduce valoarea unui om exclusiv la capacitatea sa de a munci e periculos nu numai prin faptul că ignoră realități sociale evidente și categorii întregi de populație vulnerabilă, dar și prin lipsă de empatie.

„În realitate, sunt mulți care nu pot lucra, nu pentru că nu vor, ci pentru că viața nu le-a dat această șansă”, scrie acesta, enumerând:

persoane cu dizabilități

seniori care au muncit o viață întreagă

copii și minori

studenți care se pregătesc pentru a contribui ulterior

oameni bolnavi, temporar sau definitiv

părinți singuri, îngrijitori și persoane abandonate de stat

oameni rămași fără loc de muncă în perioade dificile

„A spune că valoarea unui om se măsoară exclusiv prin capacitatea lui de a munci este nu doar greșit, ci periculos”, avertizează europarlamentarul.

„Un discurs care fracturează societatea”

Negrescu merge mai departe și avertizează asupra consecințelor acestui tip de retorică, pe care o descrie drept una specifică extremismului.

„Este exact genul de discurs care rupe societatea în buni și răi, în utili și inutili. Este exact discursul extremiștilor fără soluții”, afirmă acesta, adăugând că normalizarea unor astfel de idei duce la „justificarea excluderii și disprețului față de cei vulnerabili”.

Tăcerea ca formă de validare

În opinia lui Victor Negrescu, responsabilitatea unui partid politic nu se oprește la distanțarea de declarații controversate, ci presupune asumarea explicită a unor principii.

„Politica nu este despre a judeca de sus, ci despre a înțelege, proteja și crea soluții”, scrie europarlamentarul, subliniind că „un partid liberal are obligația să spună clar: nu acceptăm astfel de derapaje”.

În lipsa unei reacții oficiale, spune Negrescu, tăcerea riscă să fie interpretată ca toleranță.

„Pentru că atunci când un partid tace în fața unui discurs inuman, riscă să pară că îl tolerează”, avertizează acesta.

Postarea se încheie cu o întrebare directă, rămasă fără răspuns:

„De ce PNL nu reacționează? De ce nu există nicio sancțiune?”.

„Acest lucru nu mai e o problemă de comunicare. Este o problemă de valori.”