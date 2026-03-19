Bolojan: „Mi-e rușine uneori de rușinea colegilor”

Premierul Ilie Bolojan a ales să nu răspundă atacurilor din plenul reunit, dar a făcut o mărturisire neobișnuită pentru un lider de guvern. Uitându-se la colegii din PSD și din coaliție, a spus că îi este „rușine uneori de rușinea lor și de situațiile în care sunt puși".
Bolojan: „Mi-e rușine uneori de rușinea colegilor
Andreea Tobias
19 mart. 2026, 22:28, Politic
„Ascultând intervențiile anterioare, dacă nu cunoșteam vorbitorii, nu știam cine este în guvernare și și cine este în opoziție”, a spus Bolojan.
Premierul a intervenit în dezbaterea pe bugetul de stat pe 2026 cu un apel direct la vot. Acesta a declarat că, înainte de orice apartenență politică, are responsabilitatea față de țară și i-a îndemnat pe toți parlamentarii să susțină bugetul.

„Înainte de a fi membru a unui partid politic, am această responsabilitate pentru țara noastră și vă îndemn pe toți să votați acest buget, pentru că România are nevoie de un buget pentru a putea funcționa în bune condiții”.

„Aș putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern și mai ales de colegii din PSD, mi-e rușine uneori de rușinea lor și de situațiile în care sunt puși. Și vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliție, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid, nu se poate face nimic fără respect și colegialitate. Asta e valabil în orice situație”.

