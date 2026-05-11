Tánczos Barna a discutat cu Ilie Bolojan măsuri de susținere a sectorului agricol

Tánczos Barna a avut luni o întâlnire cu Ilie Bolojan, la sediul Ministerului Agriculturii. Cei doi au analizat prioritățile sectorului agricol, precum și deciziile necesare în perioada următoare a transmis ministrul interimar al Agriculturii printr-o postare pe Facebook.

„Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii.

Am discutat și despre situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui. Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA. Tot miercuri vom prezenta și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc”, a precizat Tánczos Barna.

Ministrul interimar spune că l-a informat premier că la Ministerul Agriculturii se lucrează la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană, urmând ca la întâlnirea de miercuri să prezentăm un set concret de măsuri.

Un alt subiect abordat la întâlnirea de la Ministerul Agriculturii este cel al cultivatorilor de usturoi și cartofi.

„În ceea ce privește sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi, am convenit să reanalizăm propunerile ministerului până la ședința de Guvern de joi. Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească și care se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporțional, pentru a se putea consolida și dezvolta”, a precizat Tánczos Barna.