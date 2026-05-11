Péter Magyar vrea parteneriat cu presa. Și-a numit trei purtători de cuvânt ai Guvernului

„O presă liberă nu este un dușman, ci una dintre cele mai importante garanții ale democrației”, și-a început Péter Magyar postarea de pe Facebook.

Un guvern își servește bine țara dacă nu se teme de întrebări. Dacă nu se ascunde de jurnaliști, ci le răspunde, a subliniat el, apoi a adăugat: „Dacă nu produce propagandă, ci informează. Dacă nu-i privește pe cetățeni ca pe niște subiecți, ci ca pe niște adulți, oameni care gândesc”, a spus Péter Magyar.

„Prin urmare, noul guvern al Ungariei caută un parteneriat cu presa. Când răspundem la întrebări, nu ne exercităm o favoare, ci ne îndeplinim datoria. Pentru că poporul maghiar are dreptul să știe ce, de ce și cum face guvernul său.”

Deciziile guvernului TISZA nu vor fi aduse la cunoștința publicului de către ministrul care conduce Cabinetul Prim-ministrului, ci de către purtătorii de cuvânt ai guvernului. În plus, prim-ministrul și miniștrii vor răspunde, bineînțeles, și la întrebările presei, anunță presa de la Budapesta.

Vanda Szondi este originară din Mátészalka. Și-a început cariera la Duna Television, lucrând ulterior la Direcția de Știri a RTL timp de doisprezece ani. În această perioadă, i s-a interzis accesul în Parlament de trei ori pentru că a îndrăznit să pună întrebări. Ca mamă a doi copii, este deosebit de important pentru ea ca ai noștri să nu crească în mijlocul campaniilor de ură, al afișelor panică și al incitării la război.

Éva Magyar este originară din Nagykanizsa. Și-a început cariera ca jurnalistă la televiziunea locală, apoi a continuat la redacția din Győr a Radiodifuziunii Maghiare și la RTL. Ca și corespondent pentru Ungaria de Vest, iar mai târziu ca reporter politic pentru Híradó, a relatat despre decizii care au afectat viața oamenilor timp de mulți ani.

Anita Köböl s-a născut la Budapesta și lucrează ca prezentatoare de aproape două decenii. Din 2022, lucrează pe teme publice și de actualitate pentru echipa ATV, iar munca sa a fost recunoscută cu Premiul Purtătorilor de Cuvânt în 2024. Ea crede că o bună guvernare începe cu ascultarea: cu atenție, înțelegere și găsirea de soluții reale.

„Cei trei au învățat ca jurnaliști ce înseamnă să pui întrebări, să observi, să investighezi și să informezi în mod responsabil. În calitate de purtători de cuvânt ai guvernului Ungariei, ei vor reprezenta același principiu: onest, pregătit, cu integritate.”

„Pentru că poporul maghiar merită dreptate. Respectul este corect. Discursul deschis și direct este corect”, a concluzionat în postarea lui Péter Magyar.