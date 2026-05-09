Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Peter Magyar după preluarea funcției de premier al Ungariei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a felicitat sâmbătă pe Peter Magyar pentru numirea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei și pentru începerea oficială a mandatului.

Potrivit Ukrinform, mesajul a fost transmis de liderul ucrainean pe platforma X, unde acesta a scris că momentul învestirii are o semnificație aparte, fiindcă are loc chiar de Ziua Europei.

„Ucraina este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Ungaria și să construiască relații solide între țările noastre, bazate pe bună vecinătate și respect pentru popoarele noastre”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că „împreună, putem aduce mai multă forță națiunilor noastre și putem face întreaga Europă mai puternică”.

„Îți doresc succes și rezultate bune în funcție!”, a mai spus Zelenski în mesajul adresat noului premier ungar.

Peter Magyar a ajuns sâmbătă, 9 mai, la clădirea Parlamentului Ungariei, unde a depus jurământul de învestire și a devenit oficial noul șef al Guvernului de la Budapesta.

Magyar, care a apărut pe scena politică maghiară în urmă cu doar doi ani, a fost ales cu 140 de voturi pentru, 54 împotrivă și o abținere, într-un legislativ în care partidul său, Tisza, deține 141 din cele 199 de mandate.