Peste 300 de cetățeni străini au fost arestați în Indonezia, într-o operațiune de combatere a jocurilor de noroc online

Potrivit poliției din Jakarta, 321 de străini au fost arestați, într-una dintre cele mai ample operațiuni de represiune din țară, asupra rețelelor ilegale de pariuri digitale, relatează AP.

Străinii, în principal din Vietnam, au fost arestați într-o clădire comercială din apropierea cartierului chinezesc al orașului, pe care anchetatorii au descris-o ca fiind un centru pentru peste 70 de site-uri de jocuri de noroc online, care vizau jucători din afara Indoneziei, pe baza înregistrărilor de marketing și a dovezilor digitale colectate în timpul raidului.

Anchetatorii încă îi caută pe organizatorii rețelei

Printre cei arestați se numără 228 de vietnamezi, 57 de chinezi, iar restul proveneau din Laos, Myanmar, Thailanda, Malaezia și Cambodgia, a declarat Wira Satya Triputra, directorul departamentului general de criminalitate din cadrul Poliției Naționale Indoneziene adăugând că anchetatorii încă îi caută pe organizatorii și finanțatorii din spatele rețelei.

„I-am arestat pe suspecți în flagrant, în timp ce desfășurau activități legate de jocurile de noroc online”, a declarat Triputra într-o conferință de presă de sâmbătă.

El a spus că operațiunea a fost organizată într-un mod structurat, cu lucrători repartizați în roluri precum serviciul clienți, telemarketing și administrare financiară. Poliția estimează că operațiunea durează de aproximativ două luni, mai precizează sursa.

Autoritățile au declarat că multe sindicate de jocuri de noroc își mută frecvent operațiunile, pentru a evita detectarea, recrutând adesea lucrători străini, pentru a administra site-uri web și servicii pentru clienți. Jocurile de noroc sunt ilegale în Indonezia.

Mai multe ilegalități au fost descoperite

Triputra a declarat că mulți dintre suspecți au intrat în Indonezia folosind vize de scurtă durată și și-au depășit permisele de ședere, în timp ce lucrau la operațiune și că „au fost descoperite încălcări ale legii privind imigrația, pe lângă suspiciuni de jocuri de noroc și spălare de bani”.

Poliția a confiscat numerar în mai multe valute, computere, telefoane mobile, pașapoarte și alte echipamente despre care se crede că au fost folosite pentru gestionarea site-urilor de jocuri de noroc. Autoritățile cred că grupul opera cel puțin 75 de platforme de pariuri.

Cei acuzați ar putea risca până la nouă ani de închisoare în conformitate cu legile penale și de imigrație din Indonezia și o amendă de 2 miliarde de rupii (116.000 de dolari).

Infracțiuni asemănătoare au avut loc și în alte orașe

Operațiuni criminale transnaționale similare au fost descoperite în ultimele luni în Surabaya, Bali și Batam, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse între forțele de ordine și agențiile guvernamentale pentru a combate jocurile de noroc online și escrocheriile conexe, a declarat Untung Widyatmoko, secretarul biroului Interpol din Indonezia.

El a spus că autoritățile au detectat semne că operatorii de jocuri de noroc online, care aveau anterior sediul în Cambodgia, își relochează operațiunile în alte țări, inclusiv în Indonezia, după ce autoritățile de acolo au luat măsuri drastice.

„După măsurile de aplicare a legii din Cambodgia, am început să observăm o schimbare către Indonezia, iar acesta era un lucru pe care l-am anticipat”, a spus Widyatmoko.