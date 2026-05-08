Cel puțin trei oameni au murit în urma erupției unui vulcan din Indonezia

Vulcanul Dukono, situat pe o insulă izolată din Indonezia, a erupt joi, ucigând cel puțin trei persoane, potrivit AP.

Aproximativ 20 de alpiniști au pornit, joi, să escaladeze vulcanul de aproape 1.355 de metri, de pe insula Halmahera, încălcând restricțiile de siguranță, a declarat șeful poliției din Halmahera de Nord, Erlichson Pasaribu.

Ei au rămas blocați când vulcanul Dukono a erupt la ora 7:41 dimineața, ora locală. Erupția a fost înregistrată de seismografe timp de mai mult de 16 minute, a declarat Agenția Geologică a Indoneziei, mai arată sursa.

Escaladarea vulcanului era interzisă

„Știau că escaladarea era interzisă, deoarece muntele este în zonă restricționată din cauza stării de alertă ridicată, dar au insistat să continue”, a declarat Pasaribu, într-un interviu televizat.

Echipele de salvare au evacuat, până vineri după-amiază, 14 alpiniști, inclusiv șapte cetățeni străini. Trei bărbați, doi singaporezi și un cetățean indonezian, au murit. Cadavrele nu fuseseră încă recuperate, deoarece erupțiile continue și condițiile periculoase au împiedicat echipele de salvare să ajungă la fața locului.

În ciuda avertismentelor de pe rețelele de socializare și a panourilor de la fața locului, „mulți oameni rămân hotărâți să escaladeze, motivați de dorința de a crea conținut online”, a spus Pasaribu. Centrul pentru Vulcanologie și Atenuarea Riscurilor Geologice a interzis de mult timp activitățile pe o rază de 4 kilometri în jurul craterului Dukono, invocând pericole precum erupții vulcanice, căderi de cenușă și gaze toxice, potrivit sursei.

Dukono, cel mai activ vulcan din țară

Muntele Dukono este unul dintre cei mai activi vulcani din Indonezia și erupe aproape continuu, din 1933. Indonezia se află de-a lungul „Cercului de Foc” al Pacificului, o zonă cu intensă activitate seismică și vulcanică și găzduiește peste 120 de vulcani activi.

„Erupția de vineri a fost printre cele mai puternice din această perioadă”, a declarat Lana Saria, șefa Agenției de Geologie din Indonezia din cadrul Ministerului Energiei și Resurselor Minerale.

Activitatea vulcanică de la Dukono rămâne ridicată, iar autoritățile au declarat că se află la al doilea cel mai înalt nivel de alertă, precizând că vulcanul a înregistrat o creștere a erupțiilor magmatice explozive de la sfârșitul lunii martie, cu aproape 200 de erupții înregistrate din 30 martie și o medie de aproximativ 95 de erupții pe zi.