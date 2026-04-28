Trei persoane blocate într-un vagon avariat în urma unui accident feroviar din Indonezia

Luni, un tren de lung parcurs a intrat în vagonul din spate al unui tren de navetă oprit în stația Bekasi Timur, din afara orașului Jakarta. Vagonul era unul destinat exclusiv femeilor, o măsură obișnuită pentru a preveni hărțuirea, potrivit AP.

Un total de 81 de răniți au fost transportați la spitale pentru îngrijiri medicale, a declarat Bobby Rasyidin, directorul general al companiei feroviare de stat PT Kereta Api Indonesia.

„Evacuările durează mult timp… și le efectuăm cu mare atenție”, a declarat Rasyidin reporterilor cu privire la eforturile de salvare.

Toți cei 240 de pasageri ai trenului de lung parcurs Argo Bromo Anggrek sunt în siguranță, au declarat oficialii.

Poliția investighează cauza accidentului, a declarat șeful poliției din Jakarta, Asep Edi Suheri.

Rasyidin a spus că un alt tren de navetă a lovit un taxi oprit la o trecere de nivel din apropierea gării și se suspectează o defecțiune a sistemului feroviar.

„În ceea ce privește cronologia evenimentelor, lăsăm în seama Comitetului Național pentru Siguranța Transporturilor să investigheze mai în detaliu cauza accidentului feroviar de astă seară”, a spus Rasyidin.

Accidentele sunt frecvente pe rețeaua feroviară învechită a Indoneziei. În ianuarie 2024, două trenuri s-au ciocnit în provincia Java de Vest, ucigând cel puțin patru persoane.