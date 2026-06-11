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Polițistă moartă după ce a fost lovită de o mașină când intervenea la un accident rutier

O polițistă în vârstă de 19 ani din Northumbria a murit la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce intervenea la o altă coliziune, a transmis șeful poliției.
Polițistă moartă după ce a fost lovită de o mașină când intervenea la un accident rutier
Laura Buciu
11 iun. 2026, 15:36, Știri externe
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Agenta Jess Turnbull, care s-a alăturat forțelor de ordine în septembrie, a fost chemată la un incident pe A189 lângă Cramlington, Northumberland, luni, în jurul orei 23:10, potrivit The Independent.

În timp ce se afla la fața locului, agenta Turnbull a fost lovită de un Mercedes CLC negru, fără legătură cu incidentul inițial.

Șeful poliției Vanessa Jardine a confirmat că agenta Turnbull a murit miercuri, înconjurată de cei dragi.

Jardine i-a adus un omagiu tânărei polițiste, care făcea parte din echipa de intervenție a poliției din Northumberland, la sediul forțelor de ordine din North Tyneside, unde steagul Uniunii a fost coborât în bernă.

Ea a spus: „Acesta este un incident extrem de tragic. Jess și-a pierdut viața în timpul datoriei, în timp ce servea și proteja comunitățile noastre. Gândurile noastre continuă să fie alături de familia, prietenii și toți cei care au fost afectați de această pierdere cumplită”.

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