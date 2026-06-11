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Schimbările climatice au provocat pierderi semnificative în populația celui mai rar mare primat din lume

Un eveniment climatic extrem, asociat cu ploi torențiale și alunecări de teren în insula Sumatra din Indonezia, a dus la dispariția a aproape 10% din populația uneia dintre cele mai rare specii de primate mari din lume, potrivit unui studiu.
Schimbările climatice au provocat pierderi semnificative în populația celui mai rar mare primat din lume
sursă foto: pexels.com
Petre Apostol
11 iun. 2026, 03:52, Life-Inedit
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Cercetătorii arată că un episod de vreme severă produs în noiembrie anul trecut, în timpul ciclonului Senyar, a provocat alunecări de teren care au ucis aproximativ 58 de exemplare de urangutan Tapanuli, o specie aflată în pericol critic de dispariție. Aceasta reprezintă circa 11% din populația locală și aproximativ 7% din totalul estimat al speciei în sălbăticie, una dintre cele mai rare primate mari din lume.

Datele au fost prezentate în revista Current Biology, miercuri.

În prezent, în natură mai supraviețuiesc mai puțin de 800 de urangutani Tapanuli, specie identificată științific abia în anul 2017. Aceștia trăiesc într-o zonă restrânsă din ecosistemul Batang Toru, în nordul insulei Sumatra.

Analiza cercetătorilor s-a bazat pe imagini satelitare care au evidențiat urmele alunecărilor de teren pe o suprafață de aproximativ 8.300 de hectare de pădure, echivalentul a peste 11% din habitatul local al speciei.

Suprapunerea acestor date cu hărțile de densitate a populației de urangutani a permis estimarea pierderilor cauzate de dezastru.

„Pierderea a circa 58 de urangutani Tapanuli într-un singur eveniment climatic este o lovitură demografică devastatoare pentru cea mai rară specie de mare primat din lume”, a afirmat cercetătorul Jatna Supriatna de la Universitatea din Indonezia.

Studiul atrage atenția și asupra vulnerabilității crescute a habitatului din cauza defrișărilor și a activităților industriale, precum construcția de baraje hidroelectrice și exploatările miniere din regiune.

Organizațiile de mediu avertizează că pierderea pădurilor din Sumatra, estimată la milioane de hectare în ultimele două decenii, a făcut zonele montane mult mai instabile și mai predispuse la alunecări de teren.

Cercetătorii solicită protejarea strictă a ecosistemului Batang Toru și măsuri internaționale de finanțare pentru conservarea biodiversității, pentru a preveni dispariția acestei specii unice.

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