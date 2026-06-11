7% dintre cei mai rari urangutani, morți în urma ploilor abundente

Un nou studiu publicat miercuri arată că atru zile de ploi abundente și alunecări de teren pe insula indoneziană Sumatra au împins maimuțele mari, cele mai periclitate din lume, și mai aproape de dispariție, potrivit BBC.

Cercetările sugerează că 58 din mai puțin de 800 de urangutani Tapanuli, sau aproximativ 7% din totalul speciilor, au fost uciși în urma fenomenului meteorologic extrem din noiembrie anul trecut. Aceste animale sunt aflate în pericol critic de dispariție.

Cifrele nu iau în considerare daunele aduse coronamentului cauzate de ploaie sau disponibilitatea redusă a alimentelor, mai arată sursa.

Ciclonul Senyar, cel mai grav dezastru natural de anul trecut

Ciclonul Senyar a devastat Sumatra la sfârșitul lunii noiembrie, ucigând peste 1.000 de oameni. Ciclonul reprezintă cel mai grav dezastru natural din Asia de Sud-Est din anul 2025.

Rezultatele studiului arată că precipitațiile extreme pot amenința în mod direct supraviețuirea populațiilor de maimuțe mari.

În urma furtunii, observările de urangutani Tapanuli s-au risipit. Astfel, s-au creat speculații conform cărora animalele ar fi putut fi luate de inundații și alunecări de teren, potrivit experților în fauna sălbatică și conservaționiștilor.

„O lovitură majoră”

Profesorul Erik Meijaard, autorul studiului, a declarat pentru BBC în decembrie că ciclonul Senyar a ucis probabil aproximativ 35 de urangutani. Aceasta reprezintă o pierdere despre care a spus că ar constitui „o lovitură majoră pentru populație”, potrivit sursei.

Noul studiu arată că regiunea a pierdut aproape dublul acestui număr.

Cercetătorii au remarcat că ciclonul Senyar a fost un eveniment anormal, dar că schimbările climatice induse de om au jucat un rol semnificativ.

De asemenea, aceștia au remarcat că frecvența și intensitatea precipitațiilor extreme din zonă vor continua probabil în viitor. Ele reprezintă o amenințare la adresa supraviețuirii urangutanilor Tapanuli și a habitatului lor.

Specia, descoperită abia în 2017

Studiile indică faptul că specia va dispărea, dacă va continua să piardă anual peste 1% din populație. Această specie a fost descoperită abia în 2017, mai arată sursa inițială.

„Aceasta este (mortalitatea) mult dincolo de ceea ce aceste animale pot suporta. Deci, acesta este un eveniment uriaș”, a transmis John Moore, unul dintre autorii studiului.

„Criza cu care se confruntă urangutanul Tapanuli ilustrează convergența instabilității climatice, a pierderii biodiversității și a vulnerabilității, necesitând un răspuns coordonat, pe măsura amplorii amenințării”, au scris autorii în raport.

Pentru a proteja urangutanii rămași, va fi nevoie de sprijin internațional susținut.