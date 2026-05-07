Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată

„Little Foot” nu este doar un personaj îndrăgit din „The Land Before Time”, ci și numele dat fosilei unui strămoș uman descoperit într-o peșteră din Africa de Sud, în 1994. Deși unele trăsături importante, precum fața fosilei, ar putea oferi indicii despre istoria evolutivă a omenirii, aceste informații au rămas greu de obținut timp de decenii.

Acum, tehnologia modernă de reconstrucție digitală a schimbat situația. Mai mult, unii cercetători se întreabă dacă fosila ar putea aparține unei specii necunoscute până acum, notează BGR.com.

Într-un studiu publicat în revista „Comptes Rendus Palevol”, cercetătorii au prezentat rezultatele unui proces de reconstrucție digitală care a durat cinci ani. Descoperirile nu oferă doar o imagine rară a modului în care arăta fața unui strămoș preuman precum Little Foot, ci ar putea reprezenta și dovezi privind existența unui strămoș uman necunoscut.

Deși un singur exemplar nu este suficient pentru a confirma existența unei „noi” specii, cercetarea extinde ceea ce știm despre originile noastre și arată cât de multe lucruri rămân încă necunoscute despre strămoșii omenirii.

Reconstrucția feței unei fosile vechi de 3,7 milioane de ani ridică noi întrebări

Little Foot a fost întotdeauna considerat un exemplar extrem de important deoarece reprezintă cea mai apropiată variantă de schelet complet de Australopithecus descoperită până acum. Australopithecus este un gen timpuriu de hominizi care a trăit în Africa în urmă cu peste două milioane de ani.

Deși scheletul lui Little Foot este mai complet decât alte fosile de Australopithecus, cercetătorii au avut dificultăți în a reconstrui fața, deoarece craniul a suferit daune majore după ce a fost îngropat timp de aproximativ 3,67 milioane de ani.

O echipă de cercetători a folosit acum tehnologie digitală pentru a rearanja virtual oasele craniului și a crea o imagine a formei generale a feței.

Fiind un strămoș preuman, Little Foot prezintă diferențe clare față de oamenii moderni. De exemplu, zona din jurul orbitelor ochilor este semnificativ mai mare decât la oameni. Tocmai acest detaliu a ridicat noi semne de întrebare pentru cercetători.

Cea mai mare parte a scheletului a fost descoperită în peșterile Sterkfontein din Africa de Sud. Atunci când cercetătorii au comparat reconstrucția digitală a feței cu alte fosile Australopithecus, au observat o asemănare surprinzătoare cu fosile descoperite în Africa de Est.

Potrivit unui reportaj CNN, unii specialiști consideră că aceste diferențe ar putea însemna că Little Foot aparține, de fapt, unei specii umane necunoscute până acum.

Cercetătorii vor să reconstruiască întregul craniu

Dr. Jesse Martin, coautor al unui studiu recent, susține că există motive să se creadă că Little Foot ar putea aparține unei alte specii decât Australopithecus.

Martin afirmă că metodele folosite până acum pentru stabilirea vârstei fosilei nu au oferit un răspuns definitiv. Dacă vârsta estimată a fosilei este greșită, acest lucru ar putea pune sub semnul întrebării și identificarea speciei.

Reconstrucția completă a craniului nu este încă finalizată. Până acum, cercetătorii s-au concentrat în principal asupra feței. Echipa intenționează să continue proiectul și să reconstruiască și alte părți ale craniului, în special cutia craniană.

Descoperirile viitoare ar putea oferi informații importante despre evoluția creierului uman și despre specia căreia îi aparține Little Foot. Cercetătorii speră că o înțelegere mai clară a originilor noastre ar putea ajuta inclusiv la înțelegerea modului în care oamenii ar putea evolua în viitor.