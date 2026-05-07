33 de tone de deșeuri confiscate și activități suspendate în urma controalelor Gărzii de Mediu în zona Sintești-Jilava

Acțiunea a fost organizată de comisarii Gărzii Naționale de Mediu Ilfov, împreună cu efective ale Jandarmeriei Române și a vizat zona Sintești-Jilava, o zonă în care se practică arderea ilegală de deșeuri.

La controale au participat 41 de persoane, dintre care 11 comisari ai Gărzii de Mediu și 30 de jandarmi.

„Combaterea arderilor ilegale presupune intervenții coordonate între toate instituțiile cu atribuții. Vorbim despre un fenomen complex, cu implicații de mediu, dar și economice, sociale și de ordine publică, care cere acțiune pe întreg lanțul. Acțiunea de azi este una dintre intervențiile operative derulate constant, în ultimile luni, la Sintești și nu numai, pentru combaterea acestui fenomen”, a transmis Diana Buzoianu potrivit mesajului publicat joi pe Facebook de Ministerul Mediului.

În urma controalelor au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, au fost dispuse două măsuri de sistare a activității și au fost confiscate 33 de tone de deșeuri depozitate în amplasamente neautorizate. Totodată, autoritățile au formulat o sesizare penală în completarea unui dosar penal.

Ministerul Mediului susține că activitatea de control a crescut semnificativ în ultimii ani, prezentând un bilanț.

„Activitatea de control a GNM în acest sector a crescut de la 35.185 acțiuni în 2021 la peste 47.500 în 2024, o creștere de peste 35%. Valoarea sancțiunilor a ajuns de la aproximativ 107 milioane lei la peste 163 milioane lei în 2025, ceea ce înseamnă o majorare de peste 50%. În 2025, intervențiile pe zona arderilor ilegale au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani: 643 de controale, sancțiuni de aproape 10 milioane lei, peste 1.500 de tone de deșeuri confiscate, 339 sesizări penale, participare la acțiuni complexe, inclusiv percheziții”, transmite Ministerul.