Prima pagină » Social » Controale la centrele de fier vechi din cinci județe: zeci de sancțiuni și deșeuri confiscate

Controale la centrele de fier vechi din cinci județe: zeci de sancțiuni și deșeuri confiscate

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați au verificat zeci de centre de colectare a deșeurilor metalice din estul țării, într-o acțiune care a vizat atât protecția mediului, cât și combaterea evaziunii fiscale.
Controale la centrele de fier vechi din cinci județe: zeci de sancțiuni și deșeuri confiscate
Galerie Foto 3
Maria Miron
23 apr. 2026, 15:22, Social

Controalele s-au desfășurat în județele Galați, Brăila, Tulcea, Vrancea și Buzău, unde au fost verificate 25 de centre de colectare a deșeurilor metalice reciclabile. Verificările au urmărit respectarea regulilor privind colectarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor, dar și modul în care operatorii economici își declară veniturile și își fiscalizează activitatea.

Vezi galeria foto
3 poze

Verificări pentru furturi din infrastructura feroviară

De asemenea, polițiștii au urmărit dacă în centre ajung materiale furate, mai ales din infrastructura feroviară, dar și dacă angajații au contracte de muncă.

În urma controalelor, au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 245.000 de lei. Totodată, au fost confiscate peste 7 tone de deșeuri nepericuloase, au transmis reprezentanții Poliției Transporturi Galați.

Barjă dezmembrată ilegal în port

În zona Portului Mineralier din județul Brăila, polițiștii au găsit o firmă din Liești care desfășura activități de dezmembrare a unei barje fără autorizație. Polițiștii au aplicat o amendă de 50.000 de lei și au confiscat aproximativ 7.000 de kilograme de deșeuri feroase rezultate.

Cupru din cabluri arse, fără documente

În municipiul Adjud, județul Vrancea, la un alt centru de colectare, au fost descoperite 190 de kilograme de cupru provenit din cabluri arse, fără documente de proveniență. Tot aici, operatorul colecta autovehicule scoase din uz fără autorizație de mediu.

Și în acest caz, societatea a fost sancționată cu 50.000 de lei, iar cantitatea de cupru a fost confiscată.

Probleme și pe zona de mediu

Pe lângă aspectele fiscale, polițiștii au verificat și dacă există autorizații de mediu și dacă sunt respectate regulile pentru prevenirea poluării.

La controale au fost prezenți și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, cu sprijinul polițiștilor de frontieră și al jandarmilor.

Controalele continuă

Neregulile din domeniul colectării deșeurilor rămân o problemă constantă, iar autoritățile anunță că astfel de controale vor continua.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat cine va conduce ministerele rămase vacante după plecarea miniștrilor PSD
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor