Prima pagină » Știrile zilei » La loc comanda. Bruxelles recomandă statelor să înceteze controalele la frontierele interne ale UE

Mediafax Foto
Sorina Matei
02 iun. 2026, 14:18, Știri externe
Comisia Europeană  a recomandat marți ca mai multe state să înceteze  controalele la frontierele interne  din cadrul Uniunii Europene, pentru a favoriza o cooperare regională mai „eficientă” , anunță Le Figaro.

În ultimele luni, mai multe țări au anunțat restabilirea sau continuarea controalelor la frontierele interne din Europa, în numele luptei împotriva imigrației ilegale sau a amenințării teroriste: Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Slovenia, Suedia, precum și Norvegia (nu în UE, dar în Schengen).

Ca măsură excepțională și temporară, statele pot reintroduce aceste controale între vecinii europeni atunci când se confruntă cu o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne, notează Bruxelles-ul. Cu toate acestea, Comisia subliniază angajamentul său față de principiul liberei circulații în cadrul spațiului Schengen.

UE vorbește de intrarea în vigoare a pactului privind azilul și migrația

Și subliniază consecințele negative ale acestor controale interne, în special pentru lucrătorii transfrontalieri. În aceste circumstanțe, Comisia recomandă statelor membre în cauză să elimine treptat controalele la frontierele interne prin cooperare regională.

Potrivit Bruxelles-ului, există alternative mai eficiente, cum ar fi „verificările polițienești nesistematice, identificarea biometrică mobilă sau tehnologiile de urmărire a vehiculelor ”.

UE subliniază, de asemenea, intrarea în vigoare a Pactului pentru azil și migrație, o legislație care „va oferi statelor membre instrumente mai eficiente pentru a combate circulația neautorizată în spațiul Schengen ” .

