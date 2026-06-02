Danemarca are, în sfârșit, Guvern. Anunță reforme pe invers decât în România

Prim-ministrul danez  Mette Frederiksen a anunțat că a reușit să formeze o coaliție de guvernământ. Frederiksen a anunțat reforme de stânga: ieftinirea transportului public, construirea de noi locuințe accesibile și înjumătățirea TVA-ului la produsele alimentare.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Sorina Matei
02 iun. 2026, 14:50, Economic
Transportul public mai ieftin, înjumătățirea TVA și îngrijirea stomatologică gratuită se numără printre reformele sociale pe care le va implementa noul guvern danez, a anunțat marți, 2 iunie, un partid care susține noul guvern de coaliție.

După mai bine de două luni de negocieri dure,  prim-ministrul danez  Mette Frederiksen  a anunțat luni că a format un guvern, căruia îi lipsește majoritatea absolută, și pe care îl va conduce. Acesta va fi al treilea mandat al său ca șef al guvernului danez, funcție pe care o deține din 2019.

Mai multe reforme de stânga promise de coaliție

Coaliția de guvernare va fi formată din Partidul Social-Democrat al său, Partidul Popular Socialist (SF), De Radikale (centru-stânga) și Moderații (centru). Aceste patru partide dețin 82 din cele 179 de locuri din  Parlament . Coaliția își va prezenta programul astăzi.

Cu toate acestea, Pelle Dragsted, liderul Alianței Roșii-Verzi, al cărui sprijin este crucial pentru noua coaliție, a declarat reporterilor marți dimineață că aceasta a promis mai multe reforme de stânga.

După o întâlnire cu cele patru partide de guvernământ, Pelle Dragsted a declarat că îngrijirea dentară va fi „ gratuită pentru toți danezii ” în termen de maximum zece ani.

De asemenea, s-au încheiat acorduri pentru ieftinirea transportului public, construirea de noi locuințe accesibile, reducerea la jumătate a TVA-ului pentru produsele alimentare și eliminarea acestuia pentru legume, a adăugat liderul partidului.

Danezii  intervievați  de AFP marți dimineață și-au exprimat ușurarea că Mette Frederiksen a reușit în sfârșit să formeze un guvern. „ A fost foarte tulburător și neplăcut că nu au putut ajunge la un acord și să găsească o soluție ”, a declarat Charlotte Gregersen, în vârstă de 68 de ani, contabil-șef. „ Sper că există o bază solidă pe care guvernul își poate continua activitatea și că va aborda unele dintre problemele care există în societate ”, a adăugat Emil Jelstrup, în vârstă de 38 de ani. Problemele economice, pensiile, poluarea și imigrația au fost teme majore în campania electorală și au fost probabil centrale în negocierile guvernamentale.

