Danemarca are, în sfârșit, Guvern. Anunță reforme pe invers decât în România

Transportul public mai ieftin, înjumătățirea TVA și îngrijirea stomatologică gratuită se numără printre reformele sociale pe care le va implementa noul guvern danez, a anunțat marți, 2 iunie, un partid care susține noul guvern de coaliție.

După mai bine de două luni de negocieri dure, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a anunțat luni că a format un guvern, căruia îi lipsește majoritatea absolută, și pe care îl va conduce. Acesta va fi al treilea mandat al său ca șef al guvernului danez, funcție pe care o deține din 2019.

Mai multe reforme de stânga promise de coaliție

Coaliția de guvernare va fi formată din Partidul Social-Democrat al său, Partidul Popular Socialist (SF), De Radikale (centru-stânga) și Moderații (centru). Aceste patru partide dețin 82 din cele 179 de locuri din Parlament . Coaliția își va prezenta programul astăzi.

Cu toate acestea, Pelle Dragsted, liderul Alianței Roșii-Verzi, al cărui sprijin este crucial pentru noua coaliție, a declarat reporterilor marți dimineață că aceasta a promis mai multe reforme de stânga.

După o întâlnire cu cele patru partide de guvernământ, Pelle Dragsted a declarat că îngrijirea dentară va fi „ gratuită pentru toți danezii ” în termen de maximum zece ani.

De asemenea, s-au încheiat acorduri pentru ieftinirea transportului public, construirea de noi locuințe accesibile, reducerea la jumătate a TVA-ului pentru produsele alimentare și eliminarea acestuia pentru legume, a adăugat liderul partidului.

Danezii intervievați de AFP marți dimineață și-au exprimat ușurarea că Mette Frederiksen a reușit în sfârșit să formeze un guvern. „ A fost foarte tulburător și neplăcut că nu au putut ajunge la un acord și să găsească o soluție ”, a declarat Charlotte Gregersen, în vârstă de 68 de ani, contabil-șef. „ Sper că există o bază solidă pe care guvernul își poate continua activitatea și că va aborda unele dintre problemele care există în societate ”, a adăugat Emil Jelstrup, în vârstă de 38 de ani. Problemele economice, pensiile, poluarea și imigrația au fost teme majore în campania electorală și au fost probabil centrale în negocierile guvernamentale.