Regina Margrethe a Danemarcei, supusă unei intervenții cardiace în urma internării

Fosta regină a Danemarcei, Margrethe a II-a, în vârstă de 86 de ani, a fost internată de urgență la Rigshospitalet din Copenhaga din cauza unor probleme cardiace.

Fosta suverană a fost supusă unei proceduri de angioplastie, care a presupus „dilatarea cu balon a unei artere coronare”, a anunțat vineri Palatul Regal, citat de AFP.

Palatul a mai precizat că starea de sănătate a fostei suverane este „bună”, însă medicii au decis ca aceasta să mai rămână internată „câteva zile”.

Margrethe a fost apreciată pentru modul în care a modernizat monarhia daneză, însă în ultimii ani, aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Regina Margrethe a abdicat în ianuarie 2024, după 52 de ani de domnie, în favoarea fiului său cel mare, Fredrik al X-lea, în urma unei intervențiI majoră la spate, suferită în 2023.