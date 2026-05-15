Prima pagină » Știrile zilei » Regina Margrethe a Danemarcei, supusă unei intervenții cardiace în urma internării

Fosta regină a Danemarcei, Margrethe, a fost supusă unei intervenții invazive la un spital din Copenhaga, după ce a fost internată joi, acuzând dureri în piept. Regina va mai rămâne câteva zile sub supraveghere medicală.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 mai 2026, 16:08, Știri externe
Fosta regină a Danemarcei, Margrethe a II-a, în vârstă de 86 de ani, a fost internată de urgență la Rigshospitalet din Copenhaga din cauza unor probleme cardiace. 

Fosta suverană a fost supusă unei proceduri de angioplastie, care a presupus „dilatarea cu balon a unei artere coronare”, a anunțat vineri Palatul Regal, citat de AFP

Palatul a mai precizat că starea de sănătate a fostei suverane este „bună”, însă medicii au decis ca aceasta să mai rămână internată „câteva zile”. 

Margrethe a fost apreciată pentru modul în care a modernizat monarhia daneză, însă în ultimii ani, aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. 

Regina Margrethe a abdicat în ianuarie 2024, după 52 de ani de domnie, în favoarea fiului său cel mare, Fredrik al X-lea, în urma unei intervențiI majoră la spate, suferită în 2023.  

