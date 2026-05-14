Regina Danemarcei, Margrethe a II-a a fost spitalizată de urgență. În ce stare se află

Regina Danemarcei, Margrethe a II-a a fost spitalizată de urgență.

Majestatea Sa a suferit un atac de cord și se află la spitalul din Copenhaga.

Medicii doresc să se asigure că valorile sale sunt stabile, deci monarhul va rămâne la spital pe parcursul întregului weekend.

Conform Casei Regale a Danemarcei, fosta suverană este „obosită, dar se află într-o stare de spirit bună”. Ea va rămâne sub supraveghere medicală pe parcursul weekendului pentru investigații suplimentare.

Margrethe a II-a a abdicat în ianuarie 2024, predând tronul fiului ei, regele Frederik al X-lea.