Accident la diving în Maldive: cinci italieni și-au pierdut viața. 112 turiști au pierit în incidente maritime în ultimii 6 ani

Cinci italieni au murit într-un accident în timpul scufundărilor din Maldive . Circumstanțele incidentului rămân neclare, a anunțat joi Ministerul italian de Externe într-un comunicat, citat de Le Figaro.

Forțele de securitate de la fața locului au recuperat până acum doar unul din cele cinci cadavre. Arhipelagul este o destinație de vacanță de lux, cu plajele sale cu nisip alb și stațiunile retrase, populară printre scafandri.

Oficialii locali au declarat că acesta este cel mai grav accident legat de scufundări care a avut loc în Maldive. Țara are din 1.192 de insulițe de corali împrăștiate pe o distanță de aproximativ 800 de kilometri de-a lungul Ecuatorului, în Oceanul Indian.

„În urma unui accident produs în timpul unei excursii de scufundări, cinci cetățeni italieni au murit (…) în Maldive. Scafandrii și-ar fi pierdut viața în timp ce încercau să exploreze peșteri situate la o adâncime de 50 de metri ”, a declarat ministerul, subliniind că autoritățile locale desfășoară o anchetă.

O peșteră adâncă de 60 de metri

Cei cinci italieni nu s-au întors din diving, mai precis din peștera din atolul Vaavu, situat la sud de capitala Malé. Avioane și bărci rapide au fost desfășurate joi după-amiază pentru o operațiune de căutare la scară largă, a anunțat Forța Națională de Apărare din Maldive (MNDF) într-un comunicat.

„Un cadavru a fost găsit ”, a anunțat comunicatul. Acesta „a fost descoperit în interiorul unei peșteri adânci (…) Se crede că și ceilalți patru scafandri se află în aceeași peșteră, care coboară la aproximativ 60 de metri ”, a specificat acesta.

MNDF a declarat, de asemenea, că o navă a pazei de coastă se află în zonă pentru a coordona operațiunile de căutare pe tot parcursul nopții. Scafandri suplimentari ai pazei de coastă au fost trimiși pentru a ajuta la căutări. Potrivit poliției, condițiile meteorologice au fost nefavorabile în Vaavu joi și a fost emisă o avertizare pentru ambarcațiunile de pasageri și navele de pescuit.

O turistă britanică a murit în decembrie în timp ce făcea scufundări, iar soțul ei a murit câteva zile mai târziu, după ce s-a îmbolnăvit.

În iunie, o turistă japoneză în vârstă de 26 de ani a dispărut după o excursie de scufundări în apropierea capitalei.

Potrivit presei locale, cel puțin 112 turiști au murit în incidente maritime în arhipelag în ultimii șase ani, inclusiv 42 de victime ale accidentelor de scufundări sau snorkeling.