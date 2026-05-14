Constantin Gâlcă, dezamăgit de situația de la Rapid București: Trebuia să luăm decizii. Nu s-au luat

„Eu sunt dezamăgit de tot ce s-a întâmplat. Am spus lucruri, nu le-am spus la conferința de presă, dar în ședințe le-am spus și le știu destul de clar (n.r. – cei din conducerea clubului). Trebuia să luăm niște decizii și în funcție de asta să poți să gestionezi mai bine situaţia. Nu s-au luat”, a afirmat Constantin Gâlcă, făcând referire la declarația anterioară a președintelui Victor Angelescu în care a spus că este dezamăgit de echipă, inclusiv de tehnician.

Antrenorul a indicat că problemele de lot și accidentările au afectat serios echipa în play-off. „Mulți jucători care puteau să fie titulari nu sunt și atunci e foarte greu. Am avut foarte multe accidentări”, a spus el.

Întrebat despre cauzele acestor probleme, Gâlcă a răspuns: „Clubul le știe foarte bine, eu le-am spus de multe ori, le-am spus și anul trecut. Dacă s-a luat decizia să continuăm așa, e foarte greu. Și acum se vede rezultatul”.

Tehnicianul rapidist a adăugat că situația nu ține neapărat de transferuri, ci de modul în care a fost gestionat clubul.

„Nu e vorba de jucători, e vorba de ceea ce s-a făcut până acum. Dacă vrei să fii profesionist, vrei să te bați la cupe europene, vrei să te bați la campionat, trebuie să iei măsuri indiferent că e la început, pe parcurs sau la sfârșit. Nu s-au luat”, a declarat acesta.

Rapid a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în play-off, iar echipa mai păstrează doar șanse reduse la locul 4, care duce în barajul pentru cupele europene.

În următoarea etapă, Rapid joacă împotriva FC Argeș, în deplasare, vineri, de la ora 20:30. Apoi, în ultima rundă va întâlni pe Dinamo București, care ocupă locul 4, cu avans de 5 puncte față de Rapid.