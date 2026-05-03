Constantin Gâlcă, antrenorul echipei FC Rapid, înainte de partida cu CFR Cluj: Nu suntem într-un moment bun, dar trebuie să ne ridicăm

Antrenorul echipei FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a declarat înaintea meciului cu CFR Cluj că partida de luni reprezintă ultima șansă a formației sale de a rămâne în cursa pentru calificarea în cupele europene.
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 mai 2026, 18:19, Sport

„Este ultima noastră șansă de a ne bate pentru un loc de cupă europeană. Întâlnim o echipă care este în formă, e greu să ajungi la poarta lor. Știu că nu e ușor, că venim după patru meciuri în care nu am câștigat. Nu suntem într-un moment bun, dar trebuie să ne ridicăm, să ne dorim mult mai mult ca să putem câștiga acest meci”, a afirmat Constantin Gâlcă, duminică, în conferința de presă premergătoare jocului.

Confruntarea dintre FC Rapid București și CFR Cluj, din etapa a 7-a, antepenultima, a play-off-ului din Superliga României, este programată luni, de la ora 20:30, pe terenul giuleștenilor.

Tehnicianul Rapidului a subliniat că rezultatul primează în actualul context sportiv.

„Nu trebuie să facem un joc spectaculos, important este să fim pragmatici”, a adăugat acesta.

Înaintea etapei, echipa pregătită de Gâlcă ocupă locul 5 în play-off, cu 32 de puncte, după o serie de patru înfrângeri și un rezultat de egalitate în ultimele cinci meciuri.

CFR Cluj vine după două victorii, o remiză și o înfrângere, iar în meciul tur s-a impus cu 1-0.

