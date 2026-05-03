Jannik Sinner îl învinge pe Zverev și câștigă Madrid Open, realizând un nou record în circuitul ATP

Jannik Sinner a dominat finala disputată pe arena Manolo Santana, impunându-se într-un meci care a durat doar 58 de minute. Italianul nu a cedat niciun break și a controlat autoritar schimburile de pe fundul terenului.

Sinner a convertit toate cele patru mingi de break avute și a câștigat 93% dintre punctele jucate pe primul serviciu.

Succesul de la Madrid completează o serie remarcabilă pentru italian, care a câștigat consecutiv turneele Masters 1000 de la Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo și Madrid, pierzând doar două seturi în întreaga serie.

„Cred că în spatele acestor rezultate este multă muncă, dedicare și sacrificii zilnice. Sunt foarte fericit de aceste rezultate, dar știu că la un moment dat vor exista și perioade mai dificile, ceea ce este normal”, a declarat Sinner, la finalul meciului.

„Am început finala foarte bine. El nu a jucat la cel mai bun nivel al său astăzi, iar eu am încercat să joc agresiv, să rămân în ofensivă și sunt foarte mulțumit de nivelul meu. Este incredibil să câștig încă un titlu de acest fel”, a completat italianul.

Prin acest succes, liderul mondial a câștigat opt dintre cele nouă turnee Masters 1000 din circuit, singurul trofeu lipsă fiind cel de la Roma. Italianul are astfel șansa de a completa „Career Golden Masters” la Internaționalele Italiei, competiție care începe săptămâna viitoare.

Sinner ar deveni doar al doilea jucător din istorie care reușește această performanță, după sârbul Novak Djokovic.