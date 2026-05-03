Prima pagină » Sport » Manchester United câștigă derby-ul cu Liverpool și revine în Liga Campionilor după 3 ani de absență

Manchester United câștigă derby-ul cu Liverpool și revine în Liga Campionilor după 3 ani de absență

Manchester United a învins duminică pe Liverpool FC, scor 3-2, într-un derby-ul etapei 35 din campionatul Angliei, Premier League, disputat pe Old Trafford, rezultat care o readuce în Liga Campionilor după 3 ani de absență.
Manchester United câștigă derby-ul cu Liverpool și revine în Liga Campionilor după 3 ani de absență
sursă foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
03 mai 2026, 20:10, Sport

Manchester United a început în forță și a condus cu 2-0 după doar 14 minute, prin golurile marcate de Matheus Cunha (min. 6) și Benjamin Sesko (min. 14).

Liverpool a revenit însă în meci în debutul părții secunde. Dominik Szoboszlai a redus din diferență (min. 47), iar Cody Gakpo a restabilit egalitatea (min. 56).

Tânărul Kobbie Mainoo a marcat golul victoriei în minutul 77, cu un șut precis de la marginea careului, aducând trei puncte extrem de importante pentru echipa sa.

În urma acestui succes, Manchester United urcă pe locul 3, cu 64 de puncte. Se distanțează la șase puncte de Liverpool, aflată pe poziția a 4-a, cu 58 de puncte, cu trei etape rămase de disputat.

În plus, echipa de pe Old Trafford și-a asigurat revenirea în Liga Campionilor, pentru prima dată din 2022.

United are un avans de 12 puncte acum față de Bournemouth, care ocupă locul 6. Primele 5 locuri obțin calificarea în Liga Campionilor, sezonul 2025/2026.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor