Manchester United câștigă derby-ul cu Liverpool și revine în Liga Campionilor după 3 ani de absență

Manchester United a început în forță și a condus cu 2-0 după doar 14 minute, prin golurile marcate de Matheus Cunha (min. 6) și Benjamin Sesko (min. 14).

Liverpool a revenit însă în meci în debutul părții secunde. Dominik Szoboszlai a redus din diferență (min. 47), iar Cody Gakpo a restabilit egalitatea (min. 56).

Tânărul Kobbie Mainoo a marcat golul victoriei în minutul 77, cu un șut precis de la marginea careului, aducând trei puncte extrem de importante pentru echipa sa.

În urma acestui succes, Manchester United urcă pe locul 3, cu 64 de puncte. Se distanțează la șase puncte de Liverpool, aflată pe poziția a 4-a, cu 58 de puncte, cu trei etape rămase de disputat.

În plus, echipa de pe Old Trafford și-a asigurat revenirea în Liga Campionilor, pentru prima dată din 2022.

United are un avans de 12 puncte acum față de Bournemouth, care ocupă locul 6. Primele 5 locuri obțin calificarea în Liga Campionilor, sezonul 2025/2026.