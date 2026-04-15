Mohamed Salah își încheie aventura în UEFA Champions League alături de Liverpool FC cu trei recorduri

Mohamed Salah și-a încheiat aventura în UEFA Champions League alături de Liverpool FC, marți noapte, din postura de lider absolut în istoria clubului în competiția continentală. Campioana Angliei a fost eliminată în sferturi de deținătoarea trofeului, PSG, cu 4-0 la general în cele două manșe.
Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa
Petre Apostol
15 apr. 2026, 13:41, Sport

Atacantul egiptean și-a anunțat luna trecută plecarea de pe Anfield la finalul sezonului. Salah părăsește, astfel, Liverpool deținând trei dintre cele mai importante recorduri ale clubului în Liga Campionilor.

Salah are cele mai multe goluri marcate, cele mai multe pase decisive și cele mai multe apariții pentru Liverpool FC.

Cu un total de 47 de goluri marcate, Salah a fost figura centrală a lui Liverpool în campaniile europene, contribuind decisiv inclusiv la câștigarea trofeului în 2019.

De asemenea, atacantul egiptean deține recordul clubului în UEFA Champions League și la pase decisive, cu 19 assisturi.

În plus, Salah are cele mai multe prezențe în tricoul lui Liverpool în competiția europeană, cu 83 de apariții. El l-a devansat în luna martie pe Jamie Carragher (80 de apariții) la acest capitol.

Fotbalistul egiptean încheie actualul sezon din Liga Campionilor cu 3 goluri și 2 pase decisive, în 10 meciuri disputate (7 ca titular).

În carieră, are în total 50 de goluri marcate în UEFA Champions League, în 98 de meciuri disputate.

Salah evoluează la Liverpool FC din 2017, după transferul de la AS Roma. A mai jucat la Chelsea și Fiorentina.

În meciul de marți, contra PSG, Salah a intrat în minutul 31, în locul lui Ekitike, accidentat. La finalul meciului, starul lui Liverpool a fost ovaționat de fanii prezenți pe Anfield, în pofida înfrângerii cu 0-2.

