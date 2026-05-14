Mo Salah revine în lotul lui Liverpool pentru meciul cu Aston Villa, după accidentarea din aprilie

„Mo va fi disponibil mâine pentru doar câteva minute, dar sperăm să poată intra”, a spus antrenorul echipei Liverpool, Arne Slot, joi, într-o conferință.

Partida dintre campioana din 2025 a Angliei și Aston Villa este una cu miză importantă în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor pentru ambele formații. Cele două echipe se află la egalitate de puncte pe locul patru în clasament.

Mohamed Salah s-a accidentat pe 25 aprilie, în meciul câștigat de Liverpool cu 3-1 împotriva lui Crystal Palace.

Atunci, el a fost înlocuit în minutul 59 după ce a acuzat o problemă la mușchii ischiogambieri.

Salah, care a anunțat că va părăsi clubul la finalul sezonului, revine astfel pentru ultimele două partide cu Liverpool.

În schimb, situația portarului Alisson Becker, precum și cea a mijlocașului Florian Wirtz rămân incerte pentru jocul de vineri.

„Alisson s-a antrenat din nou cu noi, vom vedea dacă este pregătit sau mai are nevoie de o săptămână”, a declarat Slot.

Despre Wirtz, antrenorul a precizat că acesta se confruntă cu o infecție și urmează tratament cu antibiotice.

O victorie a lui Liverpool la Birmingham ar consolida poziția echipei în cursa pentru top 4, cu o etapă rămasă de disputat în Premier League.