Arne Slot, antrenorul echipei Liverpool, consideră că Hugo Ekitike va reveni „mai puternic” după accidentarea care îl face să rateze Cupa Mondială

Fotbalistul francez a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile în prima jumătate a partidei disputate pe Anfield și va rata restul sezonului, dar și Cupa Mondială, urmând să stea o perioadă îndelungată în afara terenului.

Tehnicianul Arne Slot a descris momentul drept unul „devastator” pentru jucător, precizând că încă nu a fost operat.

„Este devastator pentru el. Să vii la un club nou, să ai un impact atât de rapid, să joci împotriva fostei tale echipe în sferturile Ligii Campionilor și să pierzi totul atât de repede… Primele gânduri sunt mereu către el, pentru că va lipsi mult timp și va rata multe momente speciale”, a declarat Arne Slot, vineri, într-o conferință.

Cu toate acestea, antrenorul este convins că Ekitike poate reveni la un nivel chiar mai ridicat.

„Nu este primul și nu va fi ultimul jucător care trece prin așa ceva la începutul carierei. Există multe exemple de fotbaliști care au revenit mai puternici. Aceasta este provocarea lui acum”, a spus Slot.

Oficialul lui Liverpool consideră că, pe termen lung, această perioadă dificilă ar putea avea un impact pozitiv asupra evoluției jucătorului.

„Sunt 100% sigur că, peste 10, 15 ani, va spune: «Poate că această accidentare m-a ajutat să devin mai puternic și mai pregătit pentru a evolua la un nivel chiar mai înalt decât înainte»”, a conchis antrenorul.

Hugo Ekitike este unul dintre liderii echipei Liverpool FC în acest sezon. A marcat 11 goluri și a oferit 5 pase decisive în 28 de meciuri în Premier League. De asemenea, în Liga Campionilor, a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă, în 12 partide.