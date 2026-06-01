FC Voluntari a promovat în SuperLiga după victoria cu Hermannstadt la baraj

FC Voluntari a promovat în SuperLiga României, după ce a câștigat returul barajului de menținere/promovare cu FC Hermannstadt, scor 3-0. Formația ilfoveană s-a impus cu 5-3 la general și revine pe prima scenă a fotbalului românesc.

După ce pierduse manșa tur de la Sibiu, scor 2-3, FC Voluntari a reușit să întoarcă rezultatul pe teren propriu. Matko Babic a fost decisiv pentru echipa pregătită de Florin Pîrvu, reușind o dublă din penalty, în minutele 50 și 76.

Scorul final a fost stabilit în prelungiri de Tolea, care a marcat în minutul 90+8, după un contraatac al gazdelor. Rezultatul a consfințit promovarea ilfovenilor și retrogradarea celor de la FC Hermannstadt în Liga 2.

FC Voluntari revine astfel în SuperLiga după o absență de doi ani. Echipa din Ilfov a încheiat sezonul cu succes la baraj, după ce ratase promovarea directă în urma luptei din play-off-ul Ligii 2.

Pentru Hermannstadt, eșecul de la Voluntari înseamnă pierderea locului în primul eșalon, după o dublă manșă în care sibienii au pornit cu avantaj, dar nu au reușit să îl păstreze în retur.