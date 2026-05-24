FC Hermannstadt a fost aproape să rateze victoria după ce a condus cu 3-0 în barajul pentru Superligă

Sibienii au condus cu 3-0 la începutul reprizei secunde, însă au tremurat serios pe final după revenirea ilfovenilor.
Oaspeții au început mai bine partida și au avut primele ocazii importante.
În minutul 11, Babic a primit o minge în careul gazdelor și a șutat periculos, însă portarul David Lazar a intervenit salvator. Șase minute mai târziu, FC Voluntari a fost din nou aproape de gol, după o centrare trimisă în fața porții sibiene.
FC Hermannstadt a deschis scorul în minutul 27, prin Neguț. Atacantul sibienilor a profitat de o fază aglomerată în careu și a reușit o execuție spectaculoasă după ce a trecut de mai mulți adversari.
Gazdele au continuat să preseze și au fost aproape de desprindere înainte de pauză.
În prelungirile primei reprize, Balaure a dus scorul la 2-0 după o fază pornită de Neguț.
În minutul 48, Sergiu Buș a marcat pentru 3-0, după o pasă foarte bună primită în centrul careului. Meciul părea decis, însă FC Voluntari a revenit rapid în joc.
În minutul 53, Mihai Roman a redus din diferență după o acțiune creată de Guțea. Doar trei minute mai târziu, Crișan a făcut 3-2 pentru ilfoveni, după o fază fixă executată tot de Guțea.
Oaspeții au fost foarte aproape de egalare în minutul 58, când Babic a ratat o ocazie mare din apropierea porții. Până la final, Hermannstadt a reușit să reziste presiunii și să păstreze avantajul minim înaintea returului.
Soarta locului în sezonul viitor al Superligii se va decide în manșa secundă, programată la Voluntari.
FC Hermannstadt a ajuns la baraj după un final complicat de sezon în Superligă, în timp ce FC Voluntari încearcă revenirea rapidă pe prima scenă a fotbalului românesc.
Sibienii au avut un parcurs oscilant în ultimele luni, iar dubla cu Voluntari este considerată cel mai important moment al sezonului pentru clubul din Sibiu.
Barajul pentru menținere/promovare în Superligă se dispută în sistem tur-retur. Echipa care câștigă dubla va evolua în prima ligă în sezonul următor.