FC Hermannstadt a fost aproape să rateze victoria după ce a condus cu 3-0 în barajul pentru Superligă

Sibienii au condus cu 3-0 la începutul reprizei secunde, însă au tremurat serios pe final după revenirea ilfovenilor.

Oaspeții au început mai bine partida și au avut primele ocazii importante.

În minutul 11, Babic a primit o minge în careul gazdelor și a șutat periculos, însă portarul David Lazar a intervenit salvator. Șase minute mai târziu, FC Voluntari a fost din nou aproape de gol, după o centrare trimisă în fața porții sibiene.

FC Hermannstadt a deschis scorul în minutul 27, prin Neguț. Atacantul sibienilor a profitat de o fază aglomerată în careu și a reușit o execuție spectaculoasă după ce a trecut de mai mulți adversari.

Gazdele au continuat să preseze și au fost aproape de desprindere înainte de pauză.

În prelungirile primei reprize, Balaure a dus scorul la 2-0 după o fază pornită de Neguț.

Sibienii au început excelent și repriza secundă

În minutul 48, Sergiu Buș a marcat pentru 3-0, după o pasă foarte bună primită în centrul careului. Meciul părea decis, însă FC Voluntari a revenit rapid în joc.

În minutul 53, Mihai Roman a redus din diferență după o acțiune creată de Guțea. Doar trei minute mai târziu, Crișan a făcut 3-2 pentru ilfoveni, după o fază fixă executată tot de Guțea.

Oaspeții au fost foarte aproape de egalare în minutul 58, când Babic a ratat o ocazie mare din apropierea porții. Până la final, Hermannstadt a reușit să reziste presiunii și să păstreze avantajul minim înaintea returului.

Soarta locului în sezonul viitor al Superligii se va decide în manșa secundă, programată la Voluntari.

Hermannstadt încearcă să evite retrogradarea după un sezon dificil

FC Hermannstadt a ajuns la baraj după un final complicat de sezon în Superligă, în timp ce FC Voluntari încearcă revenirea rapidă pe prima scenă a fotbalului românesc.

Sibienii au avut un parcurs oscilant în ultimele luni, iar dubla cu Voluntari este considerată cel mai important moment al sezonului pentru clubul din Sibiu.

Barajul pentru menținere/promovare în Superligă se dispută în sistem tur-retur. Echipa care câștigă dubla va evolua în prima ligă în sezonul următor.