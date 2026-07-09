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Gimnaste din cinci țări, prezente la competiția Rising Stars, de la Ploiești. Selecție pentru Europene

Orașul Ploiești va găzdui, în perioada 10-12 iulie, competiția internațională de gimnastică artistică feminină „Rising Stars”, organizată de Federația Română de Gimnastică, eveniment în cadrul căruia are loc și etapă de selecție pentru loturile României care vor participa la Campionatele Europene.
Gimnaste din cinci țări, prezente la competiția Rising Stars, de la Ploiești. Selecție pentru Europene
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
09 iul. 2026, 11:09, Sport
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Evenimentul „Rising Stars” va avea loc la Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești și va reuni 53 de sportive din România, Azerbaidjan, Croația, Grecia și Malta.

Prima zi, vineri, va fi rezervată antrenamentelor oficiale pe aparate pentru categoriile pre-junioare, junioare și senioare.

Competiția propriu-zisă va debuta sâmbătă, 11 iulie. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc la ora 10:05. Concursul pe echipe la categoria pre-junioare va începe la 10:25, iar întrecerea junioarelor, care include etapa a doua de selecție pentru lotul național, este programată de la ora 15:05. Festivitatea de premiere pentru competițiile pe echipe va avea loc la ora 16:55.

Testul de selecție pentru lotul național de senioare este programat de la ora 18:30.

La testul de selecție vor participa Alexia Elena Blănaru, Miruna Valentina Botez, Maria Sorina Ceplinschi, Ariana Florina Cotu, Sara Ioana Cristea, Denisa Maria Golgotă, Adelina Cristina Ionescu, Iris Diana Iordache, Sabrina Maneca Voinea, Anamaria Mihăescu, Daria Ștefania Tanasă și Bianca Gabriela Vișovan.

Campionatele Europene de gimnastică artistică sunt programate în Croația, la Zagreb, în perioada 13-16 august.

Ultima zi a competiției „Rising Stars”, duminică, 12 iulie, este destinată finalelor pe aparate pentru pre-junioare și junioare, care sunt programate să înceapă de la ora 10:45. Festivitatea de premiere este programată în jurul orei 13:15.

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