Un bărbat de 36 de ani, prins cu un pistol pe străzile Ploieștiului

„În după-amiaza zilei de 23 iunie 2026, în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost sesizați, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la prezența unui bărbat care ar deține asupra sa un obiect ce părea a fi un pistol, în zona Parcului Mihai Viteazul din municipiul Ploiești”, informează IPJ Prahova.

Polițiștii au intervenit la fața locului. L-au imobilizat și încătușat pe bărbat. Acesta a fost dus la sediul poliției pentru continuarea verificărilor. Bărbatul are 36 de ani și locuiește în Ploiești.

Pistolul pe care acesta îl avea asupra sa era unul cu aer comprimat.

„Cu ocazia examinării preliminare, s-a stabilit că arma în cauză este o armă cu aer comprimat, supusă regimului de autorizare, urmând a fi efectuate verificări cu privire la legalitatea deținerii, condițiile de păstrare și utilizare, precum și respectarea prevederilor legale incidente în materie”, informează IPJ Prahova.

Poliția continuă cercetările, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.