Prima pagină » Sport » Antoine Griezmann, fostul star de la Atletico, marchează și oferă o pasă de gol la debutul pentru Orlando City

Antoine Griezmann, fostul star de la Atletico, marchează și oferă o pasă de gol la debutul pentru Orlando City

Fostul internațional francez Antoine Griezmann a avut un debut reușit la noua sa echipă din SUA, Orlando City, contribuind cu un gol și o pasă decisivă la victoria cu 6-0 obținută joi în meciul amical disputat împotriva formației Tampa Bay Rowdies.
Antoine Griezmann, fostul star de la Atletico, marchează și oferă o pasă de gol la debutul pentru Orlando City
sursă foto: Orlando City
Petre Apostol
09 iul. 2026, 11:47, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În vârstă de 35 de ani, Griezmann a deschis scorul după o acțiune colectivă, finalizată cu un șut plasat. În partea secundă a profitat de o eroare a portarului advers pentru a-i pasa decisiv lui Ivan Angulo, care a înscris în poarta goală.

Fostul internațional francez, campion mondial în 2018, a evoluat pentru prima dată în tricoul lui Orlando City după despărțirea de Atletico Madrid.

Griezmann a semnat un contract valabil până în 2028 cu clubul din MLS și începe prima experiență din cariera sa în afara Europei.

Atacantul francez s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Atletico Madrid, club al cărui golgheter all-time a devenit în 2024, cu 211 goluri marcate în toate competițiile.

În cele două perioade petrecute la formația din capitala Spaniei (2014-2019 și 2021-2026, după un transfer la FC Barcelona), Griezmann a câștigat Europa League (2018), Supercupa Europei (2018) și Supercupa Spaniei (2014).

În tricoul naționalei Franței, Griezmann a disputat 137 de meciuri și a marcat 44 de goluri, fiind unul dintre cei mai selecționați jucători din istoria reprezentativei. El a câștigat Cupa Mondială din 2018, a fost vicecampion european în 2016 și vicecampion mondial în 2022, înainte de a se retrage din echipa națională în 2024.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Acuzația care aruncă în aer dosarul milionarului sibian ucis pentru avere. Gestul mafiot făcut de văduva lui Adrian Kreiner, arestată la rândul ei într-un alt caz răsunător de crimă
Gandul
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Cancan
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport
Concluzii după summit-ul de la Ankara. Ionela Ciolan, expert în securitate europeană: NATO și UE vor trebui să găsească o formulă complementară între conceptele „Made in Europe” și „Made in NATO”
Libertatea
Posibila cauză a morții lui Gabi Mureșan. Ce se poate întâmpla când intri în apă rece imediat după saună? Nu a avut nicio șansă de supraviețuire
CSID
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da