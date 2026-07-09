Antoine Griezmann, fostul star de la Atletico, marchează și oferă o pasă de gol la debutul pentru Orlando City

În vârstă de 35 de ani, Griezmann a deschis scorul după o acțiune colectivă, finalizată cu un șut plasat. În partea secundă a profitat de o eroare a portarului advers pentru a-i pasa decisiv lui Ivan Angulo, care a înscris în poarta goală.

Fostul internațional francez, campion mondial în 2018, a evoluat pentru prima dată în tricoul lui Orlando City după despărțirea de Atletico Madrid.

Griezmann a semnat un contract valabil până în 2028 cu clubul din MLS și începe prima experiență din cariera sa în afara Europei.

Atacantul francez s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Atletico Madrid, club al cărui golgheter all-time a devenit în 2024, cu 211 goluri marcate în toate competițiile.

În cele două perioade petrecute la formația din capitala Spaniei (2014-2019 și 2021-2026, după un transfer la FC Barcelona), Griezmann a câștigat Europa League (2018), Supercupa Europei (2018) și Supercupa Spaniei (2014).

În tricoul naționalei Franței, Griezmann a disputat 137 de meciuri și a marcat 44 de goluri, fiind unul dintre cei mai selecționați jucători din istoria reprezentativei. El a câștigat Cupa Mondială din 2018, a fost vicecampion european în 2016 și vicecampion mondial în 2022, înainte de a se retrage din echipa națională în 2024.