Bombă pe piața transferurilor: Atletico confirmă oferta de 150 de milioane de euro a Realului pentru Julián Álvarez

Piața transferurilor din 17 iunie aduce clarificări în mai multe dosare fierbinți din LaLiga și din marile campionate europene.

Ce a spus președintele Atlético despre oferta Real Madrid pentru Julián Álvarez?

Enrique Cerezo a confirmat că oferta de 150 de milioane de euro a sosit, dar a fost respinsă fără echivoc.

Mesajul său a fost direct: Julián Álvarez este jucător la Atlético Madrid, iar cine îl vrea trebuie să plătească clauza de reziliere de 500 de milioane de euro.

Potrivit as.com, Barcelona pregătește o ofertă de 135 de milioane plus variabile – tot sub pragul cerut de Atlético.

Ce transferuri a mai făcut Real Madrid?

Bernardo Silva a fost confirmat oficial la Real Madrid, după ce operațiunea a fost dezvăluită în detaliu. Clubul mai caută un fundaș central, un mijlocaș și posibil un atacant până la sfârșitul verii. Mourinho va decide și soarta unor jucători precum Mastantuono și Camavinga. Carvajal și Alaba pleacă la finalul contractului.

Ce se întâmplă cu Sancho și Onana de la Manchester United?

Sancho devine liber de contract după ce United nu și-a exercitat opțiunea de prelungire. Viitorul lui Andre Onana rămâne incert: clubul englez vrea să-l vândă, iar Trabzonspor și-a exprimat interesul de a-l păstra după împrumut.

Alte mișcări importante pe piața transferurilor

Gila de la Lazio ar putea ajunge la Napoli – agentul jucătorului spaniol se întâlnește cu reprezentanții clubului roman pentru a comunica acceptul. Rashford poate pleca de la United cu aproximativ 45 de milioane de euro, cu excepția a două echipe: Liverpool și Manchester City. Araujo a declarat clar că vrea să rămână la Barcelona.