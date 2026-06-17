Bernardo Silva ajunge la Real Madrid după nouă ani la Manchester City

Bernardo Silva, în vârstă de 31 de ani, a plecat de la Manchester City la finalul sezonului, după nouă ani în care a câștigat numeroase trofee alături de clubul englez, relatează BBC.

Fotbalistul portughez a fost asociat în ultimele luni cu un transfer în Spania, iar Barcelona și Atletico Madrid ar fi fost, la rândul lor, interesate de semnătura sa.

Silva este al doilea transfer făcut de Real Madrid în această vară, după fundașul Marc Cucurella, adus de la Chelsea pentru 52 de milioane de lire sterline.

Real Madrid nu a câștigat niciun trofeu în sezonul trecut. Echipa a încheiat campionatul la opt puncte în spatele campioanei Spaniei, FC Barcelona, și a fost eliminată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de către Bayern Munchen.

Silva se află în prezent la Cupa Mondială cu naționala Portugaliei și este așteptat să aibă un rol important în echipă.

De asemenea, Real Madrid este aproape să îi transfere pe fundașii Denzel Dumfries, de la Inter Milano, și Ibrahima Konate, după despărțirea acestuia de Liverpool.

Fundașul Antonio Rudiger a semnat săptămâna aceasta prelungirea contractului cu Real Madrid până în 2027.