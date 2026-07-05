Prima pagină » Sport » Oficial. Real Madrid anunță transferul lui Denzel Dumfries, fostul jucător al lui Chivu la Inter

Oficial. Real Madrid anunță transferul lui Denzel Dumfries, fostul jucător al lui Chivu la Inter

Real Madrid a anunțat, duminică, transferul fundașului dreapta Denzel Dumfries de la Inter Milano, internaționalul din Țările de Jos fiind unul dintre jucătorii de bază ai antrenorului român Cristi Chivu la cucerirea titlului și a Cupei din Peninsulă în sezonul trecut.
Oficial. Real Madrid anunță transferul lui Denzel Dumfries, fostul jucător al lui Chivu la Inter
sursă foto: Tiziano Ballabio/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
05 iul. 2026, 13:39, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Real Madrid CF și Inter Milano au ajuns la un acord pentru transferul lui Denzel Dumfries, care a semnat cu clubul nostru pentru următoarele patru sezoane, până la 30 iunie 2030”, a precizat clubul Real Madrid într-un comunicat.

În vârstă de 30 de ani, Dumfries va acoperi postul rămas descoperit după problemele medicale ale lui Dani Carvajal. Acesta se va lupta pentru un loc de titular cu englezul Trent Alexander-Arnold.

Internaționalul din Țările de Jos a evoluat la Inter Milano din 2021.

Real Madrid a profitat de disponibilitatea celor de la Inter de a-l ceda pe fundaș, deși acesta mai avea contract până în iunie 2028. Potrivit publicației spaniole Marca, clubul din Madrid a achitat clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.

Dumfries a fost unul dintre cei mai productivi fundași din Serie A în perioada petrecută la Inter, reușind 20 de goluri și 15 pase decisive în campionatul Italiei. În sezonul trecut, afectat de o accidentare la gleznă, a bifat 28 de apariții, cu cinci goluri și două pase decisive.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da