Oficial. Real Madrid anunță transferul lui Denzel Dumfries, fostul jucător al lui Chivu la Inter

„Real Madrid CF și Inter Milano au ajuns la un acord pentru transferul lui Denzel Dumfries, care a semnat cu clubul nostru pentru următoarele patru sezoane, până la 30 iunie 2030”, a precizat clubul Real Madrid într-un comunicat.

În vârstă de 30 de ani, Dumfries va acoperi postul rămas descoperit după problemele medicale ale lui Dani Carvajal. Acesta se va lupta pentru un loc de titular cu englezul Trent Alexander-Arnold.

Internaționalul din Țările de Jos a evoluat la Inter Milano din 2021.

Real Madrid a profitat de disponibilitatea celor de la Inter de a-l ceda pe fundaș, deși acesta mai avea contract până în iunie 2028. Potrivit publicației spaniole Marca, clubul din Madrid a achitat clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.

Dumfries a fost unul dintre cei mai productivi fundași din Serie A în perioada petrecută la Inter, reușind 20 de goluri și 15 pase decisive în campionatul Italiei. În sezonul trecut, afectat de o accidentare la gleznă, a bifat 28 de apariții, cu cinci goluri și două pase decisive.