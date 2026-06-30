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Ferland Mendy de la Real Madrid, judecat în Spania după ce unul dintre câinii săi ar fi mușcat un adolescent

Fotbalistul francez Ferland Mendy, fundaș la Real Madrid, va fi judecat de un tribunal din Spania după un incident în care unul dintre câinii săi ar fi atacat un adolescent și alți doi câini.
Ferland Mendy de la Real Madrid, judecat în Spania după ce unul dintre câinii săi ar fi mușcat un adolescent
Maria Miron
30 iun. 2026, 17:52, Sport
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Partea reclamantă cere o pedeapsă de șase luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, prin neglijență gravă, precum și amendă de 22.500 de euro, potrivit Le Figaro.

Parchetul solicită, la rândul său, aplicarea unei amenzi pentru o infracțiune minoră soldată cu vătămări corporale.

Potrivit presei spaniole, incidentul ar fi avut loc în ianuarie 2023, în Alcobendas, o suburbie înstărită a Madridului. Patru câini ai internaționalului francez ar fi ieșit de pe proprietatea fotbalistului după ce poarta a rămas deschisă după ce a intrat un vehicul.

Cum s-a produs incidentul

Unul dintre câini ar fi mușcat câinele unei femei care se afla la plimbare împreună cu animalul său. Un adolescent de 17 ani a încercat să intervină, dar ar fi fost și el mușcat, la fel ca și un alt câine pe care îl plimba.

Ferland Mendy, în vârstă de 31 de ani, evoluează la Real Madrid din 2019. Internaționalul francez a fost afectat de mai multe accidentări în ultimii ani, iar la începutul lunii mai clubul madrilen a anunțat că fundașul stânga a suferit o nouă leziune la coapsa dreaptă, care îl va ține departe de teren timp de mai multe luni.

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