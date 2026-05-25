Spania a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Niciun jucător de la Real Madrid

Luis de la Fuente a anunțat lotul pentru turneul final, însă pe lista de 26 de jucători nu se află niciun fotbalist de la Real Madrid. Este pentru prima dată când Spania merge la o Cupă Mondială fără reprezentanți ai clubului madrilen, informează AFP.

Din lot face parte Lamine Yamal, unul dintre cele mai importante nume ale echipei, deși atacantul Barcelonei este incert pentru primele meciuri ale turneului după o accidentare la coapsă.

Dean Huijsen a fost lăsat în afara lotului, iar Dani Carvajal nu a fost convocat după un sezon afectat de accidentări. În schimb, De la Fuente l-a inclus pe Mikel Merino, mijlocașul lui Arsenal, revenit recent după o fractură la picior.

Selecționerul i-a convocat și pe fundașii Eric Garcia și Marc Pubill, după sezoane bune la Barcelona și Atletico Madrid.

Nico Williams, de la Athletic Bilbao, se află și el în lot, deși a avut un sezon marcat de probleme fizice.

Lotul Spaniei

Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Fundași: Marcos Llorente, Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia, Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Mijlocași: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Pedri, Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid)

Atacanți: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo)