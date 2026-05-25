Prima pagină » Sport » Începe finala Ligii Naționale de Baschet Masculin. Reeditare a ultimelor patru finale din campionatul României

Începe finala Ligii Naționale de Baschet Masculin. Reeditare a ultimelor patru finale din campionatul României

CSM CSU Raiffeisen Oradea și U-BT Cluj-Napoca se întâlnesc în finala Ligii Naționale de Baschet Masculin într-o nouă editare a ultimelor patru finale din campionatul României.
Începe finala Ligii Naționale de Baschet Masculin. Reeditare a ultimelor patru finale din campionatul României
Foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 mai 2026, 12:38, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Primele două meciuri ale finalei au loc la Ordaea marți, 26 mai, de la ora 19.00, și joi, 28 mai, de la aceeași oră.

Duelurile se mută la Cluj, în 1 și 3 iunie, iar meciul cu numărul 5 se va disputa tot la Oradea, în 7 iunie, dacă va fi necesar. Se joacă după sistemul cel mai bun din cinci meciuri.

CSM Oradea a ajuns în finală după ce a trecut de Dinamo București, în timp ce clujenii au câștigat semifinala cu SCM U Craiova.

Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată în actuala stagiune. S-a întâmplat în februarie, în finala Cupei României. Clujenii au câștigat atunci cu 85-84,

Orădenii anunță că Jaizec Lottie va juca în meciul de deschidere al finalei. Americanul s-a recuperat după accidentarea suferită la genunchi și are șanse mari să joace pentru prima dată în playoff-ul Ligii Naționale. El nu a mai evoluat într-o partidă oficială din 14 aprilie. Toți ceilalți componenți ai echipei sunt apți.

De celaltă parte, U-BT a anunțat că nu au probleme noi cu accidentările și că singurul absent va fi Karel Guzman.

U-BT Cluj-Napoca și CSM CSU Oradea au avut opt serii de playoff disputate. Trei câștigate de Oradea, cinci de Cluj. Cea din urmă a câștigat toate cele patru finale disputate între aceste formații.

Trofeul LNBM este singurul care le lipsește clujenilor în acest sezon, după triumfurile din Cupa și SuperCupa României.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
Gandul
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
Pontoane din fonduri UE, sub dimensiunile cerute. Directorul CJ Tulcea care a semnat contractele a cumpărat ulterior un apartament în blocul celui care a câştigat licitația
Libertatea
Semn neobișnuit la nivelul picioarelor care ar putea indica probleme hepatice. Medic: „Ficatul transmite semnale prin piele”
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia