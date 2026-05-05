Prima pagină » Sport » CSM Oradea și Steaua se duelează pentru titlul național la polo pe apă. Programul complet al finalelor

CSM Oradea și Steaua se duelează pentru titlul național la polo pe apă. Programul complet al finalelor

Federația Română de Polo a anunțat marți programul meciurilor din finalele Superligii Naționale masculine. CSM Oradea și Steaua București se luptă pentru medaliile de aur, finala urmând să înceapă pe 15 mai. Dinamo și Rapid se duelează pentru medaliile de bronz.
CSM Oradea și Steaua se duelează pentru titlul național la polo pe apă. Programul complet al finalelor
sursă foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
05 mai 2026, 16:35, Sport

Marea finală a Superligii Naționale de polo pe apă le aduce în prim-plan pe CSM Oradea și CSA Steaua București, două dintre cele mai constante echipe ale ultimilor ani în polo-ul românesc.

Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.

Primele două meciuri sunt programate la Oradea, pe 15 și 17 mai. Partidele 3 (22 mai) și 4 (24 mai, dacă va fi necesar) se vor disputa la București, în bazinul din Ghencea.

Eventualul meci decisiv este programat pe 29 mai, din nou la Oradea.

CSM Oradea a câștigat titlul național anul trecut, după o finală disputată tot contra echipei Steaua. Echipa din Bihor a oprit anul trecut seria formației din București, care câștigase precedentele opt ediții de campionat.

În finala pentru locul 3 din campionatul de polo, se întâlnesc CS Dinamo București și CS Rapid București.

Dinamo va beneficia de avantajul terenului propriu. Primele două partide sunt programate pe 12 și 14 mai, în bazinul echipei Dinamo, urmând ca seria să se mute la Rapid pentru meciurile 3 (19 mai) și, eventual, 4 (21 mai).

Un eventual meci decisiv este programat pe 28 mai, din nou la bazinul dinamovist.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor