CSM Oradea și Steaua se duelează pentru titlul național la polo pe apă. Programul complet al finalelor

Marea finală a Superligii Naționale de polo pe apă le aduce în prim-plan pe CSM Oradea și CSA Steaua București, două dintre cele mai constante echipe ale ultimilor ani în polo-ul românesc.

Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.

Primele două meciuri sunt programate la Oradea, pe 15 și 17 mai. Partidele 3 (22 mai) și 4 (24 mai, dacă va fi necesar) se vor disputa la București, în bazinul din Ghencea.

Eventualul meci decisiv este programat pe 29 mai, din nou la Oradea.

CSM Oradea a câștigat titlul național anul trecut, după o finală disputată tot contra echipei Steaua. Echipa din Bihor a oprit anul trecut seria formației din București, care câștigase precedentele opt ediții de campionat.

În finala pentru locul 3 din campionatul de polo, se întâlnesc CS Dinamo București și CS Rapid București.

Dinamo va beneficia de avantajul terenului propriu. Primele două partide sunt programate pe 12 și 14 mai, în bazinul echipei Dinamo, urmând ca seria să se mute la Rapid pentru meciurile 3 (19 mai) și, eventual, 4 (21 mai).

Un eventual meci decisiv este programat pe 28 mai, din nou la bazinul dinamovist.