CSM Oradea pierde manșa tur din sferturile EuroCup la polo pe apă, cu echipa maghiară BVSC Manna

CSM Oradea, campioana României la polo pe apă, a fost învinsă la șase goluri diferență de echipa maghiară BVSC Manna ABC, scor 8-14, miercuri seară, în prima manșă a sferturilor de finală din EuroCup.
sursă foto: CSM Oradea
Petre Apostol
18 mart. 2026, 20:33, Sport

CSM Oradea a început bine partida și a încheiat primul sfert în avantaj, 3-2. Însă, gazdele au schimbat radical cursul jocului în sfertul al doilea, câștigat cu 5-1, intrând la pauza mare cu avantaj, scor 7-4.

După un sfert trei echilibrat (1-1), echipa maghiară a dominat finalul meciului, adjudecându-și ultimul act cu 6-3 și stabilind scorul final, 14-8.

Principalii marcatori ai gazdelor au fost Balint Zsombor Ekler și Erik Richard Csacsovszky, cu câte 3 goluri.

De la CSM Oradea s-a remarcat Filip Gardasevic, autor a 3 reușite. Căpitanul Tiberiu Negrean a contribuit cu două goluri.

Diferența s-a făcut în special la eficiența superioară a gazdelor în situațiile de superioritate numerică.

Jocul retur va avea loc sâmbătă, 28 martie, de la ora 19:00, la bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea.

