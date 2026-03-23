Derbiul campionatului masculin de polo pe apă, Steaua – CSM Oradea, programează luni un nou episod

Partida dintre Steaua și CSM Oradea este programată luni, de la ora 20:00, la bazinul Ghencea. Meciul contează pentru etapa a 14-a din campionatul de polo pe apă, ultima a sezonului regulat.

Confruntarea aduce față în față primele două clasate.

CSM Oradea ocupă prima poziție, cu 13 victorii din tot atâtea meciuri. Steaua București se află pe locul secund, cu 12 succese și o singură înfrângere.

În meciul tur, disputat în noiembrie 2025, orădenii s-au impus cu 9-8, la bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu”, bifând astfel a cincea victorie consecutivă în duelurile directe.

Meciul de la București are o miză importantă: stabilirea ierarhiei finale înainte de play-off și, implicit, a formației care va beneficia de avantajul propriului bazin în fazele superioare ale competiției.

Steaua București este cea mai titrată echipă românească de polo pe apă, cu 20 de titluri de campioană națională în palmares.

CSM Oradea a câștigat anul trecut cel de-al 10-lea său titlu din istorie. A oprit atunci o serie de opt titluri naționale consecutive câștigate de Steaua.