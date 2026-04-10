CSM Oradea și-a asigurat locul 1 la finalul sezonului regulat al Ligii Naționale de Baschet Masculin

CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins CSM Galați, scor 99-70, în etapa a 30-a din sezonul regulat al Ligii Naționale. Partida s-a desfășurat în devans, joi, în Oradea Arena.

Orădenii ajung astfel la 22 de victorii și au asigurat locul 1 la încheierea sezonului regulat din LNBM.

Este pentru a treia oară când echipa din Oradea câștiga această parte a campionatului, după reușitele din 2023 și 2025.

În urma acestor rezultate, CSM Oradea va beneficia de avantajul terenului propriu pe tot parcursul play-off-ului indiferent cine le va fi adversar.

„Aveam nevoie de victorie să ne securizăm primul loc la încheierea sezonului regulat. Am obținut-o. Prea multe nu sunt de spus. Era important să câștigăm acest meci. Urmează deplasarea la București, pentru ultimul joc din sezonul regulat. Întâlnim Dinamo, ocupanta locului 2. Vom încerca să câștigăm”, a declarat Cristian Achim, antrenorul lui CSM Oradea, citat de site-ul oficial al echipei.

Ultimul meci pentru Oradea în sezonul regulat are loc marți, 14 aprilie, de ora 19, cu Dinamo București.