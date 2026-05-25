Președinta Mexicului anunță că americanii nu vor să găzduiască echipa de fotbal a Iranului. Ce soluție a fost găsită

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a anunțat luni că țara sa va găzdui echipa națională de fotbal a Iranului în timpul viitoarei Cupe Mondiale FIFA, potrivit Al Jazeera. Ea a spus că americanii au refuzat să primească delegația iraniană din cauza tensiunilor dintre cele două țări.

Sheinbaum a declarat că FIFA a abordat Mexicul cu privire la găzduirea iranienilor.

„Nu avem niciun motiv să le refuzăm posibilitatea de a sta în Mexic”, a declarat Claudia Sheinbaum în timpul unei conferințe de presă.

Iranul va juca toate meciurile în SUA

Cupa Mondială va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie. La tragerea la sorți din decembrie anul trecut, Iranul a fost repartizat în Grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Toate cele trei meciuri ale sale din grupă ar urma să se dispute în Statele Unite, două la Los Angeles și unul la Seattle. În plus, dacă se califică în faza superioară a competiției Iran ar putea întâlni SUA tot pe un stadion american.

Politică și fotbal

După declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, iranienii au cerut să nu mai joace meciurile în SUA. Ei au sugerat că vor refuza să participe la competiție dacă nu li se acceptă cererea. Totuși, solicitarea a fost refuzată pentru a nu bulversa programului celei mai mari ediții a Cupei Mondiale din întreaga istorie.

Și președintele american Donald Trump a intervenit în subiect. El a trimis mai multe mesaje despre participarea Iranului la Cupa Mondială de fotbal din SUA. Pot veni, dar nu este potrivit pentru siguranța lor, a fost unul dintre mesajele lui Trump.