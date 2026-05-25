Administrația Trump a restricționat accesul cercetătorilor la discuțiile despre Hantavirus și Ebola-surse

Administrația Trump le-a interzis cercetătorilor importanți din SUA să participe la dezbaterile internaționale privitoare la strategia împotriva Hantaviruslui, anunță CNN.

Concret, cercetătorilor li s-a impus să nu vorbească direct cu reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) despre focarele de virus.

Administrația Trump a emis o directivă care i-a împiedicat pe specialiștii Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) să comunice cu OMS, susțin sursele citate de jurnaliștii americani.

Agenția federală de sănătate a fost condusă timp de decenii de Dr. Anthony Fauci și a supravegheat dezvoltarea de tratamente pentru urgențele de sănătate publică, inclusiv HIV/SIDA și Covid-19.

Administrația Trump, acuzată că a limitat comunicarea experților

Interdicția a fost în vigoare în timpul unui focar de hantavirus la care au fost expuși cetățeni americani. Limitele de comunicare au fost relaxate ușor în ultima săptămână, pe măsură ce un alt focar de virus, epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo, s-a intensificat.

Ca urmare a relaxării, unii oficiali americani pot participa la întâlniri virtuale ale OMS, dar numai în grupuri mici și doar cu permisiunea de a asculta. Orice acțiune ulterioară acestor întâlniri va fi gestionată de Departamentul de Sănătate și Servicii Umane, agenția-mamă a NIAID.

Restricțiile împiedică cooperarea rapidă cu omologii din alte țări. Unii dintre cei implicați susțin că restricțiile reprezintă o premieră.

Strategia Administrației Trump

Măsurile restrictive fac parte dintr-o strategie amplă a administrației Trump privind domeniul sănătății. Americanii s-au retras din OMS în ianuarie la solicitarea președintelui Donald Trump.

De asemenea, mai multe agenții de sănătate din SUA au șefi interimari, ceea ce produce un vid de conducere pe care observatorii îl consideră fără precedent.