OMS atacă decizia SUA privind vaccinurile mRNA și avertizează asupra riscurilor viitoare

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a criticat Statele Unite pentru reducerea cu aproape 500 de milioane de dolari a finanțării cercetării vaccinurilor pe bază de ARN mesager (mRNA), scrie Bloomberg.

Directorul general al OMS a declarat că decizia subminează progresul într-o tehnologie cu potențial medical extins. Reducerea fondurilor vine după ce SUA au părăsit oficial OMS și și-au restructurat politicile de imunizare.

Disputa privind finanțarea cercetării mRNA

Tedros a descris decizia SUA de a retrage finanțarea cercetării mRNA drept o greșeală. El le-a cerut oficialilor americani să reanalizeze măsura, subliniind că lumea a intrat într-o „eră moleculară”.

Potrivit acestuia, tehnologia mRNA ar putea contribui la dezvoltarea unor vaccinuri viitoare și chiar a unor tratamente pentru cancer.

Departamentul american pentru Sănătate și Servicii Umane a oprit planurile care implicau companii precum Moderna, Pfizer, Sanofi, AstraZeneca și CSL Seqirus.

Decizia a urmat unor schimbări mai ample în politica de vaccinare, sub conducerea secretarului pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. Modificările au inclus revizuirea recomandărilor privind vaccinarea copiilor și reorganizarea unor comitete consultative.

Retragerea SUA din OMS și tensiunile persistente

Statele Unite s-au retras oficial din OMS luna trecută. Președintele Donald Trump a anunțat planul de retragere cu un an înainte. SUA au lăsat în urmă contribuții neachitate estimate la aproximativ 260 de milioane de dolari.

Trump a criticat anterior modul în care OMS a gestionat pandemia de Covid-19. El a susținut că organizația nu a dat dovadă de suficientă responsabilitate față de principalul său finanțator de atunci.

În pofida tensiunilor, Tedros a declarat că cooperarea dintre OMS și oficialii americani continuă. El și-a exprimat încrederea că SUA ar putea reveni în organizație în următorul deceniu.

Dezbaterea privind vaccinarea

Dezbaterea privind imunizarea este o chestiune profund personală pentru Tedros. El s-a emoționat amintindu-și de moartea fratelui său din cauza rujeolei. Tedros a spus că el a supraviețuit bolii, în timp ce fratele său nu.

Deși nu este de acord cu anumite politici americane, Tedros a recunoscut existența unor priorități comune. El a declarat că susține eforturile de combatere a bolilor netransmisibile și de reducere a prețurilor la medicamente.

Disputa privind finanțarea cercetării mRNA evidențiază dezbateri globale mai ample despre politicile de vaccinare și securitatea sanitară. Tedros a subliniat că colaborarea poate continua chiar și în contextul unor divergențe de opinie.