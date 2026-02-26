Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Abilitatea pe care omenirea s-a bazat milenii întregi, tot mai rară în rândul generației Z

Abilitatea pe care omenirea s-a bazat milenii întregi, tot mai rară în rândul generației Z

Date noi indică faptul că 4 din 10 tineri din Gen Z evită tot mai des o practică considerată cândva fundamentală, stârnind îngrijorări privind memoria, învățarea și comunicarea profundă.
Abilitatea pe care omenirea s-a bazat milenii întregi, tot mai rară în rândul generației Z
Sursa: Pexels
Bianca Popa
27 feb. 2026, 01:02, Social

Aproximativ 40% dintre tinerii din Generația Z scriu rar texte mai lungi decât o notiță scurtă, arată sondaje recente. Profesorii spun că acest declin marchează o schimbare majoră față de o abilitate pe care oamenii s-au bazat timp de peste 5.500 de ani, scrie BeaconWales.

Pe măsură ce ecranele domină sălile de clasă și viața de zi cu zi, scrisul de mână devine opțional, nu esențial.

Declinele scrisului de mână în sala de clasă digitală

În multe școli, laptopurile și smartphone-urile au înlocuit caietele și pixurile. Profesorii relatează că unii elevi întâmpină dificultăți în a scrie o pagină întreagă fără disconfort sau ezitare. Scrisul cursiv, odinioară parte standard a educației, este acum necunoscut pentru mulți adolescenți.

Cercetările sugerează că aproape patru din zece elevi din Gen Z exersează rar scrisul de mână pe perioade mai lungi. Pentru unii, semnătura este singura utilizare constantă a pixului pe hârtie.

Experții avertizează că lipsa exercițiului afectează viteza, lizibilitatea și rezistența la scris.

Această schimbare reflectă obiceiuri digitale mai largi, unde tastarea și atingerea ecranului sunt mai rapide și mai comode. Totuși, profesorii susțin că această comoditate poate avea un cost cognitiv.

Cum influențează scrisul de mână memoria și gândirea

Neurocercetătorii afirmă că scrisul de mână activează mai multe zone ale creierului decât tastarea. Scrierea implică coordonarea abilităților motorii, a procesării vizuale și a sistemelor de memorie. Această interacțiune complexă consolidează învățarea și reținerea informațiilor.

Studii realizate în Norvegia și Statele Unite arată că elevii care iau notițe de mână rețin conceptele mai eficient. Scrisul de mână obligă la sintetizare și procesare, nu la copiere mecanică. Tastarea, în schimb, încurajează adesea transcrierea rapidă fără reflecție profundă.

Cercetătorii subliniază că tehnologia nu este nocivă în sine. Problema apare atunci când se pierde un instrument complementar care susține profunzimea cognitivă.

Comunicare emoțională și reflecție

Dincolo de mediul academic, scrisul de mână a susținut mult timp exprimarea personală. Scrisorile, jurnalele și notițele scrise creează urme tangibile ale emoțiilor și experiențelor. Mesajele digitale, deși practice, sunt adesea scurte și ușor de șters.

Experții spun că scrierea mai lentă încurajează reflecția și comunicarea atentă. Mesajele scrise de mână cer structură și finalitate, spre deosebire de conversațiile online fragmentate. Unii profesori promovează acum obiceiuri simple, precum jurnalul de o pagină pe săptămână. Aceste practici mici încearcă să păstreze profunzimea fără a respinge tehnologia.

Echilibrul dintre competențele analogice și digitale

Specialiștii pun accent pe echilibru, nu pe nostalgie. Tastarea rămâne esențială pentru educația modernă și viața profesională. Însă menținerea scrisului de mână poate proteja memoria, învățarea și claritatea emoțională.

Pe măsură ce Gen Z crește într-un mediu complet digital, scrisul de mână riscă să devină o tradiție pe cale de dispariție. Cercetătorii susțin că obiectivul nu este abandonarea ecranelor, ci păstrarea diversității cognitive.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
Gandul
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
Libertatea
Zodia care începe primăvara cu mari probleme de sănătate. Cristina Demetrescu: „Au nevoie de concediu medical”
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor