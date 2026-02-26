Rafila: Prevenția și depistarea precoce, cheia în lupta împotriva diabetului

Prevenirea și depistarea precoce a diabetului reprezintă priorități esențiale pentru sistemul de sănătate, a declarat deputatul PSD, Alexandru Rafila, în cadrul forumului „Diabetul și complicațiile sale”, conform unei postări.

Oficialul a subliniat că diabetul este deja o problemă majoră de sănătate publică, cu impact direct asupra calității vieții pacienților.

Diabetul, împreună cu afecțiuni asociate precum obezitatea, bolile cardiovasculare și cerebrovasculare, complicațiile renale, oculare sau infecțioase, afectează semnificativ viața de zi cu zi a persoanelor diagnosticate. Potrivit lui Rafila, identificarea timpurie a bolii oferă o șansă reală de prevenire a complicațiilor severe și de îmbunătățire a prognosticului pe termen lung.

Registrul Național de Diabet, instrument strategic

Pentru a obține o imagine clară asupra impactului diabetului în România, în 2023 au fost stabilite, prin Ordonanță de Urgență, etapele pentru construirea Registrului Național de Diabet. Deputatul a precizat că acest instrument este esențial pentru monitorizare, planificare și elaborarea unor politici publice eficiente.

Rafila și-a exprimat speranța ca registrul să devină operațional cât mai curând, astfel încât datele colectate să permită intervenții mai rapide, mai bine direcționate și mai eficiente la nivel național.

Educația și stilul de viață sănătos, baza prevenției

Educația pentru sănătate rămâne fundamentul prevenției în diabet, a subliniat deputatul. O alimentație echilibrată și activitatea fizică regulată pot întârzia apariția bolii și pot reduce riscul complicațiilor la pacienții deja diagnosticați.

Un stil de viață sănătos contribuie la menținerea echilibrului metabolic și la scăderea presiunii asupra sistemului medical.

Vaccinarea, măsură esențială pentru pacienții cu diabet

Un aspect adesea ignorat este importanța vaccinării la persoanele cu diabet. Acestea prezintă un risc crescut de complicații în cazul infecțiilor respiratorii sau virale.

De aceea, sunt recomandate în mod special vaccinarea antigripală și cea antipneumococică. Potrivit lui Rafila, vaccinarea nu este doar un gest individual de protecție, ci o măsură concretă de prevenire a dezechilibrelor metabolice severe și a internărilor evitabile.

„Prin educație, prevenție și vaccinare putem reduce semnificativ impactul diabetului asupra sănătății publice”, a conchis deputatul.