Prima pagină » Politic » Rafila: Prevenția și depistarea precoce, cheia în lupta împotriva diabetului

Rafila: Prevenția și depistarea precoce, cheia în lupta împotriva diabetului

Deputatul PSD, Alexandru Rafila, subliniază importanța prevenției, Registrului Național de Diabet și a vaccinării pentru reducerea complicațiilor și impactului bolii.
Rafila: Prevenția și depistarea precoce, cheia în lupta împotriva diabetului
Sursa; ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Bianca Popa
26 feb. 2026, 23:45, Politic

Prevenirea și depistarea precoce a diabetului reprezintă priorități esențiale pentru sistemul de sănătate, a declarat deputatul PSD, Alexandru Rafila, în cadrul forumului „Diabetul și complicațiile sale”, conform unei postări.

Oficialul a subliniat că diabetul este deja o problemă majoră de sănătate publică, cu impact direct asupra calității vieții pacienților.

Diabetul, împreună cu afecțiuni asociate precum obezitatea, bolile cardiovasculare și cerebrovasculare, complicațiile renale, oculare sau infecțioase, afectează semnificativ viața de zi cu zi a persoanelor diagnosticate. Potrivit lui Rafila, identificarea timpurie a bolii oferă o șansă reală de prevenire a complicațiilor severe și de îmbunătățire a prognosticului pe termen lung.

Registrul Național de Diabet, instrument strategic

Pentru a obține o imagine clară asupra impactului diabetului în România, în 2023 au fost stabilite, prin Ordonanță de Urgență, etapele pentru construirea Registrului Național de Diabet. Deputatul a precizat că acest instrument este esențial pentru monitorizare, planificare și elaborarea unor politici publice eficiente.

Rafila și-a exprimat speranța ca registrul să devină operațional cât mai curând, astfel încât datele colectate să permită intervenții mai rapide, mai bine direcționate și mai eficiente la nivel național.

Educația și stilul de viață sănătos, baza prevenției

Educația pentru sănătate rămâne fundamentul prevenției în diabet, a subliniat deputatul. O alimentație echilibrată și activitatea fizică regulată pot întârzia apariția bolii și pot reduce riscul complicațiilor la pacienții deja diagnosticați.

Un stil de viață sănătos contribuie la menținerea echilibrului metabolic și la scăderea presiunii asupra sistemului medical.

Vaccinarea, măsură esențială pentru pacienții cu diabet

Un aspect adesea ignorat este importanța vaccinării la persoanele cu diabet. Acestea prezintă un risc crescut de complicații în cazul infecțiilor respiratorii sau virale.

De aceea, sunt recomandate în mod special vaccinarea antigripală și cea antipneumococică. Potrivit lui Rafila, vaccinarea nu este doar un gest individual de protecție, ci o măsură concretă de prevenire a dezechilibrelor metabolice severe și a internărilor evitabile.

„Prin educație, prevenție și vaccinare putem reduce semnificativ impactul diabetului asupra sănătății publice”, a conchis deputatul.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
Gandul
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
Libertatea
Zodia care începe primăvara cu mari probleme de sănătate. Cristina Demetrescu: „Au nevoie de concediu medical”
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor