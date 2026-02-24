Alexandru Rafila: Comasarea localităților mici poate îmbunătăți accesul la servicii medicale

Participând la un eveniment la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a fost prezentată finalizarea unui proiect de dotare a secției de neonatologie, Rafila a subliniat că „fragmentarea administrativă înseamnă bugete reduse, capacitate instituțională limitată și dificultăți în atragerea personalului medical, iar această realitate se traduce prin acces inegal la servicii de bază”.

„În prezent, există sute de localități fără medic de familie. În lipsa acestuia, prevenția, monitorizarea gravidelor si nou-născuților, îngrijirea vârstnicilor sau gestionarea bolilor cronice devin extrem de dificile”, a spus Rafila.

El a menționat că, deși Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a permis înființarea a peste 100 de centre comunitare integrate, acestea reprezintă „un pas important, dar nu suficient pentru a compensa dezechilibrele structurale” din sistemul de sănătate.

Fostul ministru a mai apreciat implicarea organizațiilor neguvernamentale, în contextul în care proiectul de la secția de neonatologie a Spitalul Universitar de Urgență București a fost realizat cu sprijinul Salvați Copiii.

Despre acest aspect, Rafila a explicat că „impactul acestei organizații este concret și măsurabil. În zone defavorizate, prin intervenții integrate și campanii susținute, rata de acoperire vaccinală a crescut de la aproximativ 25% la 95%”.

„Multe dintre neajunsurile din sănătate nu țin exclusiv de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate. De aceea, este important să vedem o asumare clară și din partea sistemului educațional. Așteptăm desemnarea noului ministru al educației și sperăm ca programul de educație pentru sănătate (…) să fie implementat în școlile din România. (…) Fiecare gest, chiar și acela care ne consumă foarte puțin timp sau resurse, poate avea un impact major în viața copiilor vulnerabili”, a încheiat Rafila.