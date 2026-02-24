Doi bărbați au murit și o adolescentă a fost rănită după un accident pe DN 14, în Sibiu

ISU Sibiu a trimis la accidentul din Agîrbiciu trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SAJ.

Trei persoane au fost găsite încarcerate, din care două în stare de inconștiență.

După ce persoanele rănite au fost descarcerate, s-au aplicat manevre de resuscitare pentru două dintre victime, aflate în stop cardio-respirator. Din păcate, manevrele nu au avut rezultat, fiind declarat decesul celor doi bărbați.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri, s-a stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe DN14, spre Sibiu, la km 34, un bărbat în vârstă de 51 de ani, din localitatea Bazna, din cauze încă neclare, a pătruns pe sensul opus de mers și a lovit frontal o mașină condusă din sens opus de către un bărbat de 45 ani, din Mediaș. În autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 51 de ani se afla tânără în vârstă de 15.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerrii accidentului.

Traficul rutier este blocat.