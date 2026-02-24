Prima pagină » Știrile zilei » Mănăstirea Ghighiu lansează un proiect amplu pentru construirea Centrului Cultural-Social „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”

Mănăstirea Ghighiu lansează un proiect amplu pentru construirea Centrului Cultural-Social „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”

În urma solicitărilor venite din partea credincioșilor și pelerinilor, Mănăstirea Ghighiu a anunțat demararea unui proiect de anvergură: construirea Centrului Cultural-Social „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, un complex destinat găzduirii și organizării de activități culturale și spirituale.
Tentativă de asasinat în Serbia. Au fost vizați președintele țării și rudele sale
Tentativă de asasinat în Serbia. Au fost vizați președintele țării și rudele sale
Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri
Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri
Pachet anti-sărăcie: până la 1.000 de lei pentru 2,8 milioane de pensionari și sprijin suplimentar pentru copiii vulnerabili
Pachet anti-sărăcie: până la 1.000 de lei pentru 2,8 milioane de pensionari și sprijin suplimentar pentru copiii vulnerabili
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
Tragedie la Brăila: mamă și tată morți în accident; copila de 7 ani rănită
Tragedie la Brăila: mamă și tată morți în accident; copila de 7 ani rănită
Rareș Mustață
24 feb. 2026, 16:49, Social

Mănăstirea Ghighiu a inițiat un proiect major ce vizează construirea Centrului Cultural-Social „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, ca răspuns la numeroasele solicitări primite din partea credincioșilor și pelerinilor care trec pragul așezământului monahal.

Noul centru va dispune de 90 de locuri de cazare, o sală de mese, o sală de conferințe, o sală de expoziții și un mic paraclis, urmând să devină un spațiu dedicat atât reculegerii spirituale, cât și activităților culturale și sociale. Proiectul este realizat de specialiști în arhitectură, construcții și monumente istorice, fiind unul amplu și costisitor.

Reprezentanții mănăstirii fac apel la sprijinul credincioșilor pentru a contribui la realizarea investiției, prin donații care pot fi depuse în contul așezământului, cu mențiunea: „Centrul Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”. Potrivit anunțului, numele donatorilor vor fi pomenite în cadrul slujbelor oficiate la mănăstire.

Donațiile pot fi făcute în contul:
IBAN: RO37 RNCB 00690 44876 940001
CUI: 9944240

„Vă mulțumim pentru ajutorul acordat! Maica Domnului să vă înmulțească darurile însutit și să vă împlinească rugăciunile!”, se arată în mesajul transmis de stareța Stavrofora Epiharia Lungu, care își exprimă prețuirea și recunoștința față de toți cei care vor susține acest demers.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
6 semne ale zodiacului chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 24 februarie 2026
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor