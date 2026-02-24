Mănăstirea Ghighiu lansează un proiect amplu pentru construirea Centrului Cultural-Social „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”

Mănăstirea Ghighiu a inițiat un proiect major ce vizează construirea Centrului Cultural-Social „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, ca răspuns la numeroasele solicitări primite din partea credincioșilor și pelerinilor care trec pragul așezământului monahal.

Noul centru va dispune de 90 de locuri de cazare, o sală de mese, o sală de conferințe, o sală de expoziții și un mic paraclis, urmând să devină un spațiu dedicat atât reculegerii spirituale, cât și activităților culturale și sociale. Proiectul este realizat de specialiști în arhitectură, construcții și monumente istorice, fiind unul amplu și costisitor.

Reprezentanții mănăstirii fac apel la sprijinul credincioșilor pentru a contribui la realizarea investiției, prin donații care pot fi depuse în contul așezământului, cu mențiunea: „Centrul Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”. Potrivit anunțului, numele donatorilor vor fi pomenite în cadrul slujbelor oficiate la mănăstire.

Donațiile pot fi făcute în contul:

IBAN: RO37 RNCB 00690 44876 940001

CUI: 9944240

„Vă mulțumim pentru ajutorul acordat! Maica Domnului să vă înmulțească darurile însutit și să vă împlinească rugăciunile!”, se arată în mesajul transmis de stareța Stavrofora Epiharia Lungu, care își exprimă prețuirea și recunoștința față de toți cei care vor susține acest demers.