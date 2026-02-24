CSM, întâlnire cu UNBR pentru consultarea corpului profesional al avocaţilor

Se încearcă identificarea cauzelor prioritare ce vor fi avute în vedere în cadrul mecanismului elaborat.

„Continuând demersurile realizate pentru adoptarea de măsuri concrete, la data de 3 martie 2026 va avea loc o întâlnire cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Barourilor din România pentru consultarea corpului profesional al avocaţilor”, transmite, marți, CSM.

Volumul de activitatea înregistrat până la acest moment este mai mare decât în anul 2025 la aceeaşi dată, respectiv cu peste 16.600 de cauze în plus în stadiu fond faţă de anul trecut în aceeaşi perioadă – 246.521 de cauze în anul 2026 până la această dată faţă de 229.903 cauze în anul 2025 în aceeaşi perioadă, iar deficitul naţional este de 810 judecători.

Potrivit CSM, instanţele judecătoreşti se confruntă cu un volum de activitate disproporţionat faţă de resursele umane existente, ceea ce poate conduce la blocarea activităţii de judecată.

„Judecătorii fac un efort foarte mare pentru a asigura o justiţie funcţională zi de zi în România, la standardele statului de drept, efort care nu mai poate fi susţinut fără măsuri concrete de normare a activităţii”, transmite CSM.